Jak podaje Vatican News, encyklika "Magnifica Humanitas" zostanie oficjalnie zaprezentowana 25 maja w Auli Synodu w Watykanie. W uroczystości, poza papieżem, udział wezmą przedstawiciele Kościoła, świata nauki oraz środowisk zajmujących się rozwojem nowych technologii.

W komunikacie wskazano, że encyklika jest datowana na 15 maja, czyli dzień 135. rocznicy ogłoszenia encykliki papieża Leona XIII "Rerum Novarum", uważanej za fundament nauki społecznej Kościoła.

- W swoim historycznym dokumencie Leon XIII bronił godności człowieka wobec nierówności społecznych i wyzysku robotników, dając początek Katolickiej Nauce Społecznej - czytamy. Zdaniem watykanistów obecność papieża na prezentacji encykliki będzie wydarzeniem nadzwyczajnym.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Víctor Manuel Fernández - prefekt Dykasterii Nauki Wiary, Michael Czerny z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, prof. Anna Rowlands z Durham University, a także Christopher Olah - specjalista w dziedzinie interpretowalności sztucznej inteligencji.

W debacie uczestniczyć będzie również dr Leocadie Lushombo, zajmująca się teologią polityczną i katolicką nauką społeczną w Jesuit School of Theology przy Santa Clara University w Kalifornii. Pojawi się również watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, a na zakończenie głos zabierze papież.

W Watykanie powstanie komisja ds. sztucznej inteligencji

W sobotę Leon XIV zaaprobował powołanie w Watykanie komisji ds. sztucznej inteligencji, którą tworzyć będą przedstawiciele różnych urzędów Kurii Rzymskiej. Jako cel komisji wskazano ułatwienie współpracy i wymiany poglądów w sprawie działań i projektów związanych ze sztuczną inteligencją, w tym zasad jej wykorzystania w obrębie Stolicy Apostolskiej.

Papież regularnie zabiera głos na temat AI. W styczniu w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przestrzegał przed "naiwnym i bezkrytycznym poleganiem na sztucznej inteligencji jako wszechwiedzącej przyjaciółce". Podkreślił, że tego rodzaju narzędzia mogą fabrykować równoległą rzeczywistość i wpływać na debatę publiczną.

"Nie jesteśmy gatunkiem złożonym z biochemicznych, z góry określonych algorytmów. Każdy z nas ma niezastąpione i niepowtarzalne powołanie, które wyłania się z życia i objawia właśnie w komunikacji z innymi. Technologia cyfrowa, jeśli zaniedbamy tę troskę, może radykalnie zmienić niektóre z fundamentalnych filarów ludzkiej cywilizacji, które czasem bierzemy za pewnik" - napisał papież.