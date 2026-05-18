Papież zaskoczył młodych wiernych. Wykonał gest znany z TikToka

Papież Leon XIV przystał na prośbę młodych pielgrzymów i wykonał z nimi gest "6-7". Charakterystyczny ruch rękami z wypowiadaną po angielsku frazą "six, seven" to jeden z globalnych trendów na platformie TikTok, który urósł do ranki memu. Nagranie z głową Kościoła katolickiego zdobyło do tej pory blisko 24 miliony wyświetleń.

Ksiądz Roberto Fisher rozmawia z papieżem Leonem XIV, który wykonuje gest "six-seven".
Nagranie opublikował na TikToku ksiądz Roberto Fisher - popularny włoski influencer, skupiający się na tematyce katolickiej.

 

Materiał z udziałem papieża Leona XIV przedstawia moment, w którym podszedł do ks. Fishera i grupy dzieci, a następnie został przez nich poproszony o odtworzenie trendu "six-seven". Papież po krótkiej chwili namysłu zrobił, o co prosili, ale dopytywał, co to właściwie znaczy.

Ostatecznie nie wiadomo, czy Leon XIV uzyskał odpowiedź na swoje pytanie. Wideo, które poniosło się na TikToku i w innych mediach społecznościowych, zostało urwane kilka sekund po wykonaniu trendu "6-7" wspólnie z młodymi pielgrzymami w Watykanie. Do tej pory odtworzono je ponad 23,7 miliona razy.

 

O sprawie zrobiło się głośno. Materiał powieliły na swoich profilach w mediach społecznościowych takie redakcje, jak Fox News, BBC, Daily Mail, CNN, a także agencja informacyjna Reuters. Część z powielonych treści odtworzono dodatkowe kilkaset tysięcy razy.

O co chodzi z "6-7"? Trend na TikToku bez większego znaczenia

Mówienie "six, seven" i charakterystyczne wymachiwanie naprzemiennie rękami zaczęło przenikać z internetu do codziennego slangu młodzieżowego, ale nie ma konkretnego znaczenia. To tzw. żart dla wtajemniczonych.

 

Nie wiadomo też dokładnie, kto zapoczątkował trend. Najczęściej wskazuje się dwa źródła: wers z utworu "Doot Doot (6 7)" Skrilli oraz skojarzenie z koszykarzem LaMelo Ballem, którego wzrost to około sześć stóp i siedem cali.

