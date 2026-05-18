Władze miasta przekonują, że problem odpadów staje się coraz poważniejszy, a tradycyjne kampanie edukacyjne nie przynoszą efektów. Dlatego Berlin postawił na coś bardziej namacalnego, czyli system korzyści, który ma zmienić nawyki mieszkańców i przyjezdnych.

Ordnung muss sein, czyli porządek musi być

Program BerlinPay wystartował jako pilotaż inspirowany podobnym rozwiązaniem z Kopenhagi (CopenPay z 2024 r.). Tamten eksperyment okazał się sporym sukcesem. Jak podaje AFP, w pierwszym miesiącu wzięło w nim udział 75 000 turystów, wynajem rowerów wzrósł o 29 proc., a mieszkańcy zebrali tony śmieci.

Nic dziwnego, że Berlin postanowił pójść tym śladem. Rikke Holm Petersen, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Wonderful Copenhagen, skomentował to w majowym komunikacie prasowym berlińskiego senatu:

"Kiedy w 2024 roku uruchomiliśmy CopenPay jako pionierski projekt pilotażowy, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Odwiedzający są nie tylko chętni, ale i bardzo zmotywowani do wspierania miejsc, które odwiedzają. To zainspirowało nas do dalszego rozwijania koncepcji i wzmacniania jej wpływu. Wierzymy, że turystyka może być siłą napędową pozytywnych zmian i cieszymy się, że Berlin podejmuje ten kolejny krok".

iStock BerlinPay nagradza za sprzątanie miasta i dbanie o środowisko

Jakie nagrody czekają na uczestników BerlinPay?

Według oficjalnej strony programu, w zamian za działania przyjazne środowisku, w grę wchodzą:

wycieczki kajakowe z przewodnikiem

warsztaty artystyczne nad wodą

darmowe bilety do muzeów

zniżki do restauracji

tzw. vouchery berlińskie uprawniające chociażby do wycieczek po mieście

Oprócz tego, kompleks kulturalno-rozrywkowy Haus Zenner w Berlinie oferuje uczestnikom darmowy napój oraz dwie gałki lodów.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy wejść na platformę visitBerlin (visitberlin.de/en/berlinpay) i wybrać aktywność. Można popłynąć kajakiem i przy okazji posprzątać Szprewę, zebrać śmieci na brzegu kanału, podlewać drzewa, wziąć udział w wyścigach łodzi smoczych, albo po prostu przyjechać komunikacją miejską zamiast samochodem.

Projekt w słusznej sprawie

Według władz Berlina projekt ma poprawić czystość miasta oraz promować odpowiedzialną turystykę wodną. Program koncentruje się przede wszystkim na Szprewie i innych berlińskich akwenach. Dla chętnych, którzy zadbają o czysty brzeg lub wyłowią śmieci z wody, czekają nagrody.

Na ten moment do programu dołączyło 40 partnerów, a do wyboru jest ok. 5000 różnych aktywności. Przy okazji uruchomiono cyfrowy atlas berlińskich wód, na starcie z ponad 215 zaznaczonymi punktami rekreacyjnymi, natomiast docelowo ma ich być ok. 800.

W akcję zaangażowała się też berlińska firma komunalna BSR, która zapewniła wsparcie logistyczne i dostarczyła materiały do zbiórki śmieci nad Szprewą.

Hasło akcji: "Czyń dobro dla dobra"

- Zasada jest prosta: ci, którzy czynią dobro dla Berlina, podróżując w sposób przyjazny dla klimatu, działając w sposób zrównoważony lub dbając o czystość miasta, przywrócą Berlinowi jego świetność. W ten sposób tworzymy realną wartość dodaną dla berlińczyków i turystów odwiedzających nasze miasto. Dzięki temu projektowi pilotażowemu chcemy pokazać, jak zrównoważona turystyka w Berlinie i dla Berlina może działać w praktyce - podsumowała Franziska Giffey, berlińska senatorka ds. gospodarki.

Jeśli pilotaż okaże się sukcesem, Giffey zapowiedziała przekształcenie BerlinPay w coroczną inicjatywę.

red. / polsatnews.pl