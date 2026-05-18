Niemcy szykują "plan XL". Kupią 100 tys. łóżek polowych

Zajęcia z obrony cywilnej w szkołach, zakup nowych łóżek polowych oraz kompleksowa inwentaryzacja schronów - to tylko część niemieckiego "planu XL", o którym donosi "Bild". Jak podaje redakcja, rząd zakłada przeznaczenie na ten specjalny program 10 mld euro. Wśród zakładanych działań ma znaleźć się także stworzenie cyfrowego systemu ostrzegania.

Rząd Niemiec zamierza przeznaczyć dodatkowe 10 mld euro na wzmocnienie obrony cywilnej - poinformował w poniedziałek tabloid "Bild". Planowany jest m.in. zakup 110 tys. łóżek polowych oraz inwentaryzacja wszystkich publicznych schronów i zmapowanie ich na specjalnej aplikacji.

- Wzmacniamy ochronę ludności i obronę cywilną. Zdecydowanie przeciwstawiamy się zagrożeniom hybrydowym i konsekwentnie wspieramy siły ochotnicze. Łączymy obronę wojskową i cywilną, aby zwiększyć bezpieczeństwo i odporność - powiedział "Bildowi" szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt.

 

Rząd przygotowuje w tym celu specjalny program o wartości 10 mld euro - podała gazeta, określając te zamiary jako "plan XL". Środki te mają zostać przeznaczone na dodatkowy sprzęt, lokale, personel i technologie dla Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW). Do 2029 r. Niemcy planują zakupić m.in. 110 tys. nowych łóżek polowych.

W całych Niemczech mają zostać ustanowione jednolite standardy szkolenia służb ratowniczych, m.in. w sytuacjach związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi i nuklearnymi. Dobrindt chce ponadto wprowadzić w szkołach zajęcia z obrony cywilnej i mocniej zintegrować cały system z Bundeswehrą.

 

Wśród planów jest inwentaryzacja wszystkich potencjalnych publicznych schronów, w tym m.in. bunkrów, zabezpieczonych piwnic, tuneli metra czy garaży podziemnych. Mają one zostać zmapowane w cyfrowym systemie ostrzegania i zintegrowane z aplikacją, która ma wskazywać najszybszą drogę do bezpiecznego miejsca.

Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP
