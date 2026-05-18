"Nie podoba mi się". Dowódca NATO alarmuje ws. wschodniej flanki

Generał Ingo Gerhartz, dowodzący Połączonymi Siłami Sojuszniczymi NATO w Brunssum, uczestniczył w konferencji im. Lennarta Meri poświęconej bezpieczeństwu Europy Wschodniej i Północnej.

W trakcie dyskusji odniósł się do pojawiających się w debacie publicznej deklaracji dotyczących gotowości obronnej państw NATO.

Dowódca NATO: państwa wschodniej flanki nie myślą o 2029 roku

- Nie podoba mi się, gdy zachodni politycy, a także niektórzy generałowie mówią w mediach, że w 2029 r. będziemy gotowi do obrony. Ludzie, szczególnie tutaj (w Estonii) nie myślą o 2029 czy 2030 roku, tylko przejmują się dniem dzisiejszym - powiedział w sobotę w Tallinnie.

Niemiecki dowódca przyznał, że podziela obawy państw położonych na wschodniej flance NATO i uważa, że zdolność reagowania na potencjalne zagrożenia powinna być dostępna natychmiast. Dyskusja podczas konferencji dotyczyła m.in. sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i możliwych scenariuszy związanych z działaniami Rosji.

Do słów generała odniósł się także estoński minister obrony Hanno Pevkur. Jak zaznaczył, państwa znajdujące się najbliżej Rosji szczególnie odczuwają presję czasu i nie zakładają, że Kreml będzie czekał z ewentualnymi działaniami do końca dekady.

Estoński minister obrony: Rosja może "przetestować NATO" wcześniej

- Decydenci na Kremlu mogą uznać, że najlepszy czas na przetestowanie NATO to 2026 lub 2027, a nie zaś 2029 rok - powiedział minister.

Pevkur zwrócił również uwagę na sytuację polityczną w państwach zachodnich. Według niego nadchodzące wybory w Estonii, a także wewnętrzne napięcia polityczne w krajach takich jak USA i Francja, zwiększają niepewność dotyczącą przyszłych decyzji bezpieczeństwa w ramach Sojuszu.