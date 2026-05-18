Rząd opublikował "Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026-2030". Dokument zakłada inflację na poziomie 2,5 proc. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 3,4 proc.

ZOBACZ: Złe wieści dla palaczy. Szykują się podwyżki, Sejm zdecydował

Opierając się na danych z tego dokumentu oraz uwzględniając tzw. inflację emerycką (koszyk wydatków charakterystycznych dla seniorów) - 2,8 proc., dziennik "Fakt" wyliczył, że szacowana waloryzacja emerytur i rent w 2027 r. wyniesie 3,48 proc.

"Trzynastki" i "czternastki" w górę. O ile wzrosną?

Oznacza to wzrost emerytury minimalnej, a wraz z nią "trzynastki" i "czternastki", czyli rocznych dodatków wypłacanych seniorom wiosną i jesienią. Każde z tych świadczeń wyniosłoby 2047,34 zł brutto (na rękę byłoby to blisko 1617 zł). Razem daje to 4094,68 zł brutto ekstra w skali roku.

ZOBACZ: Jaka kwota emerytury dla zarabiających najmniej? Są wyliczenia ZUS

Jeśli scenariusz z waloryzacją 3,48 proc. się sprawdzi, tak będą się prezentować inne kwoty emerytur:

obecne 2500 zł brutto zwiększy się do 2587,00 zł brutto

zamiast 3000 zł starsza osoba otrzyma 3104,40 zł brutto

3500 zł "skoczy" do 3621,80 zł brutto

a 4000 zł do poziomu 4139,20 zł przed opodatkowaniem

4000 zł nie dla wszystkich. Uwaga na pułapkę dochodową

Ponad 4000 zł brutto z tytułu bonusów nie będzie jednak przysługiwać każdemu. O ile "trzynastkę" emeryci i renciści dostaną bez wyjątku, to w przypadku "czternastki" obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Jak to działa? Każda złotówka powyżej progu 2900 zł brutto uszczupla wypłatę świadczenia o daną złotówkę. Pobierającym ok. 4900 zł brutto pieniądze nie będą już niestety przysługiwać, ponieważ wyliczona kwota świadczenia spadłaby poniżej ustawowego minimum 50 zł.

ZOBACZ: Inwestycje do 100 tys. zł bez podatku. Rząd przyjął ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych

Limit 2900 zł nie był zmieniany od czasu wprowadzenia dodatku, a emerytury co roku rosną z waloryzacją. W takiej sytuacji każdego roku coraz więcej seniorów wypada z grona uprawnionych do pełnej czternastki i spotyka się z gorzkim rozczarowaniem przy jesiennych przelewach z ZUS.

Waloryzacja 2027. Wzrosną też ważne dodatki ZUS

Corocznym podwyżkom podlegają również pozostałe świadczenia. Przy szacowanej waloryzacji 3,48 proc.:

dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do 379,44 zł

ryczałt energetyczny - z 336,16 zł do 347,86 zł

świadczenie honorowe dla stulatków - z 6938,92 zł do 7180,39 zł

Seniorzy mogą jednak czuć niedosyt, bowiem taki wskaźnik (a co za tym idzie - podwyżki) byłby najniższy od 2019 r., gdy waloryzacja wyniosła 2,86 proc. Dla porównania, w 2023 r. podwyżka sięgnęła rekordowych 14,8 proc., w 2024 r. - 12,12 proc., w 2025 r. - 5,5 proc., a w zeszłym roku 5,3 proc.

Resort: mechanizm może zostać zmieniony

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyklucza potencjalnych zmian. Resort przekazał "Faktowi", że "w zależności od uwarunkowań społeczno-gospodarczych mechanizm ten może zostać odpowiednio zmodyfikowany, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, kiedy to np. zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, czy też zwiększono udział realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji".

ZOBACZ: Waloryzacja emerytur 2027 może być najniższa od lat. Są pierwsze prognozy

Decyzja jeszcze nie zapadła i raczej nie zapadnie prędko. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2027 r., po tym jak GUS opublikuje dane o rzeczywistej inflacji za cały 2026 rok.

WIDEO: Sankcja kredytu darmowego. Czy banki czeka kolejna fala pozwów? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl