Ziemia poruszyła się w nocy z poniedziałku na wtorek, 21 minut po północy lokalnego czasu. Doszło do tego w liczącym ponad 2,5 mln mieszkańców mieście Liuzhou, w Regionie Autonomicznym Kuangsi na południu kraju. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,2 i zanotowano je na głębokości 8 kilometrów. Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w Liuzhou, lecz również w miastach Guigang, Wuzhou, Hechi i Nanning.

Są zabici i ranni, tysiące ewakuowano. Seniora wyciągnięto z gruzów

Potwierdzono śmierć dwóch osób, które miały się znajdować w zawalonych budynkach. Z ruin ratownikom udało się wydostać 91-letniego mężczyznę, który znajdował się w stabilnym stanie. Został przewieziony do szpitala - poinformowała agencja Xinhua.

Wiadomo, że co najmniej cztery osoby zostały ranne, a ponad 7 tys. trzeba było ewakuować. Trzęsienie ziemi zniszczyło co najmniej 13 budynków, do tego spowodowało liczne osuwiska, które zasypały drogi dojazdowe do okolicy, utrudniając dostęp służbom ratunkowym.

Rescue operations are continuing in Liuzhou, China after a 5.2-magnitude earthquake struck the area overnight, causing several buildings to collapse.



At least 3 people are missing, 4 were injured, and 13 buildings collapsed. pic.twitter.com/W5GOgWLdFP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 18, 2026

Wstrzymano kursowanie pociągów w obrębie aglomeracji Liuzhou. Na miejscu pracują ekipy kontrolujące stan torowisk i trakcji, by upewnić się, że wznowienie ruchu będzie bezpieczne.

Na miejsce wysłano namioty i łóżka. Czwarty stopień alertu

Chińskie ministerstwo zarządzania kryzysowego oraz tamtejsza agencja rezerw materiałowych wysłała do Guangxi 10 tys. potrzebnych materiałów, takich jak namioty, składane łóżka, pościel, koce i inne pomocne w sytuacjach kryzysowych.

Aktywowano czwarty stopień alertu odpowiadającego na sytuację wyjątkową, dzięki czemu można było na dotknięte kataklizmem tereny wysłać służby ratunkowe i skierować odpowiednią pomoc materialną.

Na miejscu pracują nie tylko strażacy, ratownicy i policjanci, lecz również inspektorzy budowlani, którzy badają stopień uszkodzenia budynków, a także miejskich instalacji oraz mostów i innych konstrukcji.

Chińskie media zapewniają, że podstawowe media, czyli linie energetyczne, wodociągi i komunikacja w obrębie miasta pozostają w pełni sprawne i działają nieprzerwanie.

Południowe Chiny co jakiś czas doświadczają trzęsień ziemi i niektóre z nich w przeszłości okazywały się katastrofalne. Tak było w 2008 roku, kiedy prowincję Syczuan nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 7,9. Wówczas zginęło lub zaginęło bez wieści ponad 87 tys. osób.



Źródło: AP, Xinhua, Chinadaily