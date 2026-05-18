Milionowe miasto zatrzęsło się w posadach. Z ruin wyciągnięto 91-latka
W nocy ruszyła się ziemia pod chińskim miastem Liuzhou, liczącym 2,5 mln mieszkańców. Kilkanaście budynków zmieniło się w gruzy, co najmniej dwie osoby nie żyją. Z zagrożonych budynków trzeba było ewakuować tysiące osób. Magnituda trzęsienia ziemi przekroczyła 5. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Ziemia poruszyła się w nocy z poniedziałku na wtorek, 21 minut po północy lokalnego czasu. Doszło do tego w liczącym ponad 2,5 mln mieszkańców mieście Liuzhou, w Regionie Autonomicznym Kuangsi na południu kraju. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,2 i zanotowano je na głębokości 8 kilometrów. Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w Liuzhou, lecz również w miastach Guigang, Wuzhou, Hechi i Nanning.
Są zabici i ranni, tysiące ewakuowano. Seniora wyciągnięto z gruzów
Potwierdzono śmierć dwóch osób, które miały się znajdować w zawalonych budynkach. Z ruin ratownikom udało się wydostać 91-letniego mężczyznę, który znajdował się w stabilnym stanie. Został przewieziony do szpitala - poinformowała agencja Xinhua.
ZOBACZ: Trzęsienie ziemi w Chile. Wstrząsy odczuwalne w środkowej części kraju
Wiadomo, że co najmniej cztery osoby zostały ranne, a ponad 7 tys. trzeba było ewakuować. Trzęsienie ziemi zniszczyło co najmniej 13 budynków, do tego spowodowało liczne osuwiska, które zasypały drogi dojazdowe do okolicy, utrudniając dostęp służbom ratunkowym.
Wstrzymano kursowanie pociągów w obrębie aglomeracji Liuzhou. Na miejscu pracują ekipy kontrolujące stan torowisk i trakcji, by upewnić się, że wznowienie ruchu będzie bezpieczne.
Na miejsce wysłano namioty i łóżka. Czwarty stopień alertu
Chińskie ministerstwo zarządzania kryzysowego oraz tamtejsza agencja rezerw materiałowych wysłała do Guangxi 10 tys. potrzebnych materiałów, takich jak namioty, składane łóżka, pościel, koce i inne pomocne w sytuacjach kryzysowych.
ZOBACZ: Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Władze ostrzegają przed tsunami
Aktywowano czwarty stopień alertu odpowiadającego na sytuację wyjątkową, dzięki czemu można było na dotknięte kataklizmem tereny wysłać służby ratunkowe i skierować odpowiednią pomoc materialną.
Na miejscu pracują nie tylko strażacy, ratownicy i policjanci, lecz również inspektorzy budowlani, którzy badają stopień uszkodzenia budynków, a także miejskich instalacji oraz mostów i innych konstrukcji.
ZOBACZ: Trzęsienie ziemi na Słowacji. Wstrząsy były odczuwalne w Bratysławie
Chińskie media zapewniają, że podstawowe media, czyli linie energetyczne, wodociągi i komunikacja w obrębie miasta pozostają w pełni sprawne i działają nieprzerwanie.
Południowe Chiny co jakiś czas doświadczają trzęsień ziemi i niektóre z nich w przeszłości okazywały się katastrofalne. Tak było w 2008 roku, kiedy prowincję Syczuan nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 7,9. Wówczas zginęło lub zaginęło bez wieści ponad 87 tys. osób.
Czytaj więcej
Źródło: AP, Xinhua, Chinadaily