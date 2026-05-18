Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka przebywali w poniedziałek w Watykanie, gdzie złożyli kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II. Powodem była przypadająca w tym dniu 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły.

Przy grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra odmówiono modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz - biskup polowy Wojska Polskiego. Modlił się on m.in. w intencji prezydenta i jego małżonki.

ZOBACZ: Zamach na Jana Pawła II. Tak upamiętnił to papież Leon XIV

- Święty Janie Pawle, pomóż nam kochać to, co ojczyste. Nasze korzenie, historię, kulturę i ziemię, z której wyrośliśmy - mówił duchowny, modląc się również w intencji ojczyzny.

106 lat temu urodził się Karol Wojtyła. Nawroccy złożyli kwiaty w bazylice watykańskiej

W trakcie uroczystości odśpiewana została pieśń "Boże coś Polskę", która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z "Mazurkiem Dąbrowskiego" o uznanie za hymn państwowy.

ZOBACZ: Pierwsza encyklika Leona XIV. Ujawniono temat i datę ogłoszenia

Wcześniej tego samego dnia przy grobie św. Jana Pawła II sprawowana była msza św. w języku polskim, której przewodniczył bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doume-Abong Mbang w Kamerunie.

Głos zabrał także wieloletni współpracownik Karola Wojtyły i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ks. Paweł Ptasznik, który powiedział w homilii, że osoba i posługa papieża Polaka była darem dla świata. Opisał on Jana Pawła II jako osobę pokorną, oddaną i gotową iść "wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, by głosić Jego orędzie zbawienia".

- Wielbimy Pana, bo w naszym skomplikowanym świecie dał nam strażnika godności każdego człowieka, strażnika rodziny, strażnika życia i wszystkich niezbywalnych wartości ludzkich i społecznych - mówił duchowny.