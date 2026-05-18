Karol i Marta Nawroccy w Watykanie. Złożyli kwiaty przy grobie Jana Pawła II, w tle rocznica

Świat

Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka modlili się i złożyli kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Ma związek z przypadającą w poniedziałek 106. rocznicą urodzin Karola Wojtyły. Modlitwę w intencji ojczyzny odmówił bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

Karol i Marta Nawroccy klęczący przy grobie św. Jana Pawła II w Watykanie, z bukietem kwiatów na pierwszym planie.
Vatican News
Karol i Marta Nawroccy oddali hołd Janowi Pawłowi II w 106. rocznicę jego urodzin

Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka przebywali w poniedziałek w Watykanie, gdzie złożyli kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II. Powodem była przypadająca w tym dniu 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły.

 

Przy grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra odmówiono modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz - biskup polowy Wojska Polskiego. Modlił się on m.in. w intencji prezydenta i jego małżonki.

 

ZOBACZ: Zamach na Jana Pawła II. Tak upamiętnił to papież Leon XIV

 

- Święty Janie Pawle, pomóż nam kochać to, co ojczyste. Nasze korzenie, historię, kulturę i ziemię, z której wyrośliśmy - mówił duchowny, modląc się również w intencji ojczyzny.

 

106 lat temu urodził się Karol Wojtyła. Nawroccy złożyli kwiaty w bazylice watykańskiej

W trakcie uroczystości odśpiewana została pieśń "Boże coś Polskę", która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z "Mazurkiem Dąbrowskiego" o uznanie za hymn państwowy.

 

ZOBACZ: Pierwsza encyklika Leona XIV. Ujawniono temat i datę ogłoszenia

 

Wcześniej tego samego dnia przy grobie św. Jana Pawła II sprawowana była msza św. w języku polskim, której przewodniczył bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doume-Abong Mbang w Kamerunie.

 

Głos zabrał także wieloletni współpracownik Karola Wojtyły i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ks. Paweł Ptasznik, który powiedział w homilii, że osoba i posługa papieża Polaka była darem dla świata. Opisał on Jana Pawła II jako osobę pokorną, oddaną i gotową iść "wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, by głosić Jego orędzie zbawienia".

 

- Wielbimy Pana, bo w naszym skomplikowanym świecie dał nam strażnika godności każdego człowieka, strażnika rodziny, strażnika życia i wszystkich niezbywalnych wartości ludzkich i społecznych - mówił duchowny.

Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BAZYLIKA ŚW PIOTRAJAN PAWEŁ IIKAROL NAWROCKIKAROL WOJTYŁAMARTA NAWROCKAŚWIATWATYKAN

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 