Według informacji przekazanych przez agencję Reutera kwarantanną objęto 23 członków załogi oraz dwóch pracowników personelu medycznego pozostających na pokładzie wycieczkowca. Władze portowe w Rotterdamie przygotowały miejsca izolacji dla części osób spoza Holandii.

Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Jak informowało wcześniej polskie MSZ, nie wymaga on pomocy medycznej. Nie wiadomo na razie, czy członkowie załogi pozostaną w Holandii przez cały zalecany 42-dniowy okres kwarantanny.

Na statku wykryto hantawirusa Andes

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób związanych z ogniskiem zakażeń na MV Hondius. Statek na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.

Do tej pory WHO potwierdziła osiem przypadków zakażenia hantawirusem oraz dwa określane jako "prawdopodobne". Na pokładzie wykryto odmianę Andes, występującą w Ameryce Południowej i przenoszoną głównie przez gryzonie.

Wśród ofiar zakażenia było małżeństwo z holenderskiego Haulerwijk. Na pokładzie nadal znajdują się również szczątki zmarłego obywatela Niemiec. Po dopłynięciu statku do Rotterdamu mają zostać przekazane do jego kraju.

Pasażerowie zostali wcześniej ewakuowani na Teneryfie

10 maja statek przypłynął na Teneryfę, gdzie rozpoczęto ewakuację pasażerów. Jako pierwsi pokład opuścili obywatele Hiszpanii, a następnie organizowano kolejne loty dla pasażerów z innych państw.

Część załogi oraz osoby mające kontakt z pasażerami zostały objęte kwarantanną w kilku krajach. Wieczorem dzień po ewakuacji część załogi odpłynęła w kierunku Holandii.