Rafał Bochenek poinformował o sprawie w poniedziałkowym wpisie na platformie X. Jak opisywał, dzień wcześniej przed posesją Jarosława Kaczyńskiego pojawił się patrol policji.

Interwencja miała mieć związek ze zgłoszeniem, jakie wpłynęło do służb drogą elektroniczną i zgodnie z którym w ogrodzie prezesa Prawa i Sprawiedliwości podłożono ładunki wybuchowe. W związku z tym zgłoszeniem funkcjonariusze chcieli dokonać przeszukania terenu wokół domu Kaczyńskiego.

Do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa @OficjalnyJK w Warszawie. Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) May 18, 2026

Zdaniem Bochenka sprawę należy dopisać na "długą listę prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów".

"Choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile" - ocenił.

Policja otrzymuje fałszywe zgłoszenia. Interwencja w domu Sakiewicza

W niedzielę Komenda Stołeczna Policji informowała o nowych ustaleniach w sprawie fałszywych zgłoszeń, które doprowadziły m.in. do interwencji w domu szefa Telewizji Republika. W sobotę policja zatrzymała 53-latka podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów, których powodem była interwencja w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego tej telewizji.

Do zatrzymania doszło w związku ze sprawą z piątku, kiedy Sakiewicz przebywał w mieszkaniu ze swoją asystentką. "Policjanci zastali kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować. Na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki" - tłumaczyła policja.

Jak się okazało, działania zostały podjęte na podstawie fałszywej wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi, która miała na celu wywołanie reakcji służb ratunkowych. "Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję" - przekazano, wskazując, że ostatecznie nie doszło do aresztowania Sakiewicza ani jego asystentki.

Podejrzany stał się poszkodowanym. Nowe informacje po fałszywym zgłoszeniu

W niedzielę Komenda Stołeczna Policji wydała kolejny komunikat, w którym poinformowała o serii zgłoszeń o zagrożeniu życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie Warszawy. Również w tym komunikacie odniesiono się do sprawy zatrzymania 53-latka.

"Zgromadzony materiał wskazuje, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych mężczyzny oraz dostępu do wykorzystywanej przez niego poczty elektronicznej. Przeprowadzone czynności i szczegółowa analiza materiału dowodowego nie potwierdzają jego bezpośredniego i świadomego udziału w rozsyłaniu fałszywych wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia. W związku z powyższym mężczyzna został zwolniony, a jego status procesowy zostanie zmieniony na pokrzywdzonego" - przekazano.

"Jednocześnie podkreślamy, że od momentu zatrzymania 53-latek współpracował z policjantami, rozumiał powagę sytuacji i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Tym samym statusem zostaną objęte także dodatkowe dwie osoby, które padły ofiarą podszycia się i wykorzystania ich danych przez sprawców" - czytamy.

"Z najwyższą powagą". Policja informuje o fałszywych zgłoszeniach

Policja w swoim komunikacie podkreśliła jednocześnie, że tego typu zgłoszenia są traktowane przez funkcjonariuszy "z najwyższą powagą, ponieważ dotyczą obszaru bezpośrednio wpływającego na bezpieczeństwo obywateli oraz prawidłowe funkcjonowanie instytucji publicznych i służb odpowiedzialnych za ochronę życia i zdrowia".

"Obowiązek reakcji policji nie podlega uznaniowości. Każde zgłoszenie dotyczące możliwości podłożenia ładunku wybuchowego lub zagrożenia życia albo zdrowia, musi zostać przez policję zweryfikowane i objęte odpowiednimi czynnościami" - wytłumaczono w wydanym komunikacie, wskazując dodatkowo, że funkcjonariusze nie mają prawa kierować się oceną działalności medialnej osób objętych zgłoszeniem, ich przekonaniami ideologicznymi ani oceną prawdopodobieństwa zdarzenia dokonywaną na podstawie komentarzy medialnych lub publicystycznych.

Podkreślono przy tym, że fałszywe alarmy mają wpływ na funkcjonowanie służb, gdyż angażują one znaczne siły i środki policji oraz innych służb ratunkowych i mogą utrudniać reakcję na rzeczywiste zagrożenia, generując "poważne koszty społeczne i organizacyjne". "Jednak każda tego typu interwencja musi być traktowana przez funkcjonariuszy jako potencjalnie realna do czasu jej pełnej weryfikacji. W przeciwnym przypadku zaniechanie w działaniu narażałoby obywateli na utratę zdrowia lub życia" - wyjaśniono.

Komenda Stołeczna Policji sprzeciwiła się przy tym wszelkim próbom "przedstawiania funkcjonariuszy jako uczestników konfliktu politycznego lub narzędzia walki medialnej" oraz przypisywaniu im motywacji politycznych wyłącznie z powodu realizowania ustawowych obowiązków wynikających z otrzymanych zgłoszeń.

Wyjaśniono przy tym, że Komenda Stołeczna Policji "cały czas prowadzi szeroko zakrojone działania związane z serią fałszywych alarmów oraz zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego". "Sprawcy takich działań muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi obejmującymi odpowiedzialność karną, finansową oraz obowiązek naprawienia szkód wynikających z angażowania sił i środków służb ratunkowych" - wskazano.

Fałszywe alarmy wpływają do służb. Policja prowadzi "intensywne czynności"

W policyjnym komunikacie wyjaśniono, że "w związku z ujawnionymi przypadkami fałszywych zgłoszeń prowadzone są równolegle intensywne czynności operacyjne, dochodzeniowo-śledcze, analityczne i procesowe".

Jak czytamy, zaangażowani w nie policjanci i eksperci wykorzystują wszelkie dostępne prawem narzędzia, środki techniczne oraz możliwości analityczne pozostające w dyspozycji policji i współpracujących instytucji także w wymiarze międzynarodowym. "Dodatkowo, poszczególne wątki prowadzą poza granice kraju, stąd do działań zaangażowano ekspertów z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Analizie poddawane są także hipotezy dotyczące możliwego udziału tzw. wątku wschodniego" - podali policjanci.

"Policjanci prowadzący czynności dokonują bieżącej oceny zgromadzonych materiałów, weryfikują pojawiające się informacje oraz analizują wszelkie dane mogące przyczynić się do ustalenia sprawców i ich zatrzymania" - podsumowano, wskazując, że kwestiami priorytetowymi są ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywoływanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych.