Alerty IMGW obejmują województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Ostrzeżenia będą obowiązywać w poniedziałek od godz. 14 do godz. 21.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - przekazał IMGW.

🌦️ #Poniedziałek z przewagą dużego zachmurzenia i miejscami z opadami deszczu. ⛈️ Burze możliwe na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach, lokalnie do 25 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 65 km/h. 🌡️ Temp. od 9°C do 21°C. pic.twitter.com/Ku7fFBUY4J — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 18, 2026

Instytut zwrócił uwagę, że najgroźniejszym zjawiskiem podczas poniedziałkowych burz mogą być właśnie intensywne opady deszczu. "Masa powietrza zasobniejsza w wilgoć będzie powodować, że najgroźniejszym zjawiskiem towarzyszącym burzom będą opady deszczu, które lokalnie osiągnąć mogą 30 mm. Niewykluczony jest również mały grad, do 2 cm" - poinformowali synoptycy.

ZOBACZ: Niemcy testują sposób na czyste miasto. Za śmieci można dostać atrakcyjne nagrody

Deszcz i burze w wielu regionach Polski

IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie i zachodzie do 21 st. C na południowym wschodzie kraju. Chłodniej będzie w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, gdzie termometry pokażą od 12 do 16 st. C. Najniższe temperatury prognozowane są na Podhalu i w Beskidzie Śląskim, gdzie spodziewanych jest około 9 st. C.

"Miejscami opady deszczu, w Wielkopolsce i na Kujawach również o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do około 15 mm. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze, w ich trakcie opady deszczu do około 20 - 25 mm, możliwy grad" - podał IMGW.

ZOBACZ: Milionowe miasto zatrzęsło się w posadach. Z ruin wyciągnięto 91-latka

Intensywne opady śniegu i wzrost zagrożenia lawinowego w Tatrach

Trudne warunki panują także w Tatrach, gdzie od poniedziałku utrzymują się intensywne opady śniegu. Ratownicy TOPR podnieśli stopień zagrożenia lawinowego do drugiego powyżej 1800 m n.p.m.

"Wzrost temperatury w ciągu dnia oraz duża wilgotność powietrza negatywnie wpływają na stabilność pokrywy śnieżnej. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu" - przekazał TOPR.]

Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano leżały 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna osiągnęła 50 cm. Ratownicy ostrzegają również przed bardzo trudnymi warunkami turystycznymi, ograniczoną widzialnością oraz lokalnymi podtopieniami na szlakach.