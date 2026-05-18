Ministerstwo obrony Białorusi poinformowało, że celem ćwiczeń jest podniesienie poziomu wyszkolenia żołnierzy, sprawdzenie gotowości sił powietrznodesantowych oraz organizacja działań bojowych z nieplanowanych lokalizacji.

Rosyjska broń nuklearna znajduje się na terytorium Białorusi

Przywódca Rosji Władimir Putin wielokrotnie deklarował, że rosyjska broń jądrowa rozmieszczona na Białorusi pozostaje pod pełną kontrolą Moskwy. Informacje o obecności rosyjskich systemów zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych pojawiają się od miesięcy.

W lutym liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska ostrzegała w rozmowie z brytyjskim "The Telegraph", że Rosja przenosi broń nuklearną coraz bliżej granic Unii Europejskiej.

- Widzimy, że na terytorium Białorusi reżim Alaksandra Łukaszenki intensyfikuje obecność Rosji. Zamierzają wysłać na Białoruś broń nuklearną, rosyjskie pociski - mówiła Cichanouska.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Dziesiątki rannych

Według niej działania Moskwy i Mińska mogą być elementem dalszej eskalacji związanej z wojną w Ukrainie. Opozycjonistka zwracała również uwagę, że setki białoruskich firm mają wspierać Rosję w produkcji uzbrojenia.

Na Białorusi mają być rozmieszczane pociski Oriesznik

W ostatnich miesiącach pojawiały się kolejne informacje dotyczące rosyjskich systemów rakietowych na Białorusi. Media informowały, że rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało wcześniej nagranie przedstawiające pociski zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych, które miały być rozmieszczane w bazie lotniczej na wschodzie Białorusi.

ZOBACZ: "Nie podoba mi się". Dowódca NATO alarmuje ws. wschodniej flanki

Sam Alaksandr Łukaszenka zapowiadał także rozmieszczenie na Białorusi hipersonicznych pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.

Według wcześniejszych doniesień medialnych zdjęcia satelitarne wskazywały, że rosyjskie pociski Oriesznik mogą być rozmieszczane w okolicach miasta Krzyczew we wschodniej części Białorusi, niedaleko granicy z Rosją.