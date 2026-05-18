Amerykańskie władze pomogły Ziobrze. Tak wjechał do USA

Jak opisuje Reuters, Polska liczyła na ekstradycję Zbigniewa Ziobry przez Węgry po tym, jak władze w Budapeszcie objąłby nowy premier Peter Magyar. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił jednak wysokim urzędnikom ds. konsularnych w Waszyngtonie, aby zwróciły się do ambasady USA na Węgrzech o wydanie wizy dla Ziobry.

Jeden z informatorów agencji twierdzi, że były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca m.in. kierowanie grupą przestępczą, uzyskał wizę przeznaczoną dla dziennikarzy. "Ziobro rozpoczął pracę jako komentator telewizyjny dla polskiego nadawcy TV Republika, jak ogłosiła stacja 10 maja" - przypomniał Reuters.

Ziobro wyjechał do USA. Reuters: Wizę załatwił mu zastępca sekretarza stanu

Dzięki interwencji Landau były minister sprawiedliwości zdołał uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem Magyara na premiera Węgier. Nie wiadomo, czy w działania amerykańskiej administracji był zaangażowany także prezydent USA Donald Trump oraz czy wiedział o nich sekretarz stanu Marco Rubio.

Reuters ustalił, że zastępca sekretarza stanu USA dowiedział się o sprawie Ziobry w styczniu, w rozmowie z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem. Jak twierdzą źródła, urzędnik uznał Ziobrę za osobę niesprawiedliwie oskarżoną.

"Kierując wysokich rangą urzędników Biura ds. Konsularnych o wydanie wizy, drugi co do rangi amerykański dyplomata uzasadnił pilność, przedstawiając sprawę jako 'kwestię bezpieczeństwa narodowego'" - opisał jeden z informatorów.

Zbigniew Ziobro potwierdził swój wyjazd do USA 10 maja w rozmowie z Telewizją Republika. Tego samego dnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w Polsat News wniosek o ekstradycję Ziobry z USA, a w kolejnych dniach Prokuratura Krajowa i MSZ zapowiedziały działania wobec Waszyngtonu i Budapesztu w sprawie okoliczności wyjazdu polityka PiS.

Departament Stanu odmówił komentarza

"Ze względu na poufność rejestru wizowego nie mamy nic do przekazania w tej sprawie" - tak na doniesienia zareagował Departament Stanu USA. Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

"Reuters nie zdołał skontaktować się z Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. Jego prawnik w Polsce, Bartosz Lewandowski, powiedział, że przekaże pytania Ziobrze, na co ten nie odpowiedział" - opisała agencja.

Administracja Trumpa uważa, że część europejskich konserwatystów pada ofiarą politycznie motywowanego wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości, choć krytycy zarzucają jej stosowanie podobnych metod wobec przeciwników.