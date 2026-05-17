Ukraińskie służby w opublikowanym komunikacie stwierdziły, że atak na obiekty wojskowe i przemysłowe został przeprowadzony z sukcesem. SBU poinformowała o stratach, które miała ponieść strona rosyjska.

"W obwodzie moskiewskim trafione zostały zakłady Angstrem, które dostarczają półprzewodniki dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i są objęte sankcjami USA, Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, stacja przepompowywania ropy naftowej Soniecznogorska oraz stacja przepompowywania ropy naftowej Wołodarskoje" - podała SBU.

SBU: Zniszczono rosyjskie systemy przeciwlotnicze

W komunikacie przekazano, że na Krymie trafiono w obiekty infrastruktury i środki obrony przeciwlotniczej lotniska Belbek, w tym system przeciwlotniczy Pancyr-S2, hangar z radarem do systemu S-400, system kierowania dronami Orion oraz naziemną stację kierowania dronami Forpost, punkt przekazywania danych ziemia-powietrze, wieżę kontroli lotów oraz hangar na lotnisku Belbek.

"Takie operacje specjalne SBU mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji. Trafienia w przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego, infrastrukturę wojskową oraz logistykę naftową ograniczają możliwości przeciwnika do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - oświadczył szef SBU Jewhenij Chmara.

"Te uderzenia pokazują, że nawet najlepiej chroniony obwód moskiewski nie jest bezpieczny. SBU i Siły Obrony Ukrainy będą nadal prowadzić precyzyjne operacje specjalne wymierzone w niszczenie zasobów wojskowych przeciwnika" - zapewnił Chmara.

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony atakowały Moskiewską Rafinerię Nafty. Zakład działa od 1938 roku, znajduje się w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia, należy do koncernu Gazprom Nieft i specjalizuje w produkcji paliw. Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne.

Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali w niedzielę, że w atakach dronów na obwód moskiewski zginęły cztery osoby, a 12 zostało rannych. Według rosyjskiego resortu obrony zestrzelono 556 bezzałogowców. Był to największy jednorazowy atak ukraińskich bezzałogowców na stolicę Rosji.