Zmasowany atak dronów na Rosję. SBU przekazała nowe informacje

Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerię w Moskwie, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie - poinformowała w niedzielę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Z wcześniejszych doniesień wynika, że nad stolicę Rosji nadleciały setki dronów.

Dom w Moskwie trafiony dronem
Dom w Moskwie trafiony dronem

Ukraińskie służby w opublikowanym komunikacie stwierdziły, że atak na obiekty wojskowe i przemysłowe został przeprowadzony z sukcesem. SBU poinformowała o stratach, które miała ponieść strona rosyjska.

 

"W obwodzie moskiewskim trafione zostały zakłady Angstrem, które dostarczają półprzewodniki dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i są objęte sankcjami USA, Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, stacja przepompowywania ropy naftowej Soniecznogorska oraz stacja przepompowywania ropy naftowej Wołodarskoje" - podała SBU.

SBU: Zniszczono rosyjskie systemy przeciwlotnicze

W komunikacie przekazano, że na Krymie trafiono w obiekty infrastruktury i środki obrony przeciwlotniczej lotniska Belbek, w tym system przeciwlotniczy Pancyr-S2, hangar z radarem do systemu S-400, system kierowania dronami Orion oraz naziemną stację kierowania dronami Forpost, punkt przekazywania danych ziemia-powietrze, wieżę kontroli lotów oraz hangar na lotnisku Belbek.

 

"Takie operacje specjalne SBU mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji. Trafienia w przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego, infrastrukturę wojskową oraz logistykę naftową ograniczają możliwości przeciwnika do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - oświadczył szef SBU Jewhenij Chmara.

 

"Te uderzenia pokazują, że nawet najlepiej chroniony obwód moskiewski nie jest bezpieczny. SBU i Siły Obrony Ukrainy będą nadal prowadzić precyzyjne operacje specjalne wymierzone w niszczenie zasobów wojskowych przeciwnika" - zapewnił Chmara.

Rekordowy atak Ukrainy na Moskwę. Użyto kilkuset dronów

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony atakowały Moskiewską Rafinerię Nafty. Zakład działa od 1938 roku, znajduje się w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia, należy do koncernu Gazprom Nieft i specjalizuje w produkcji paliw. Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne.

 

Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali w niedzielę, że w atakach dronów na obwód moskiewski zginęły cztery osoby, a 12 zostało rannych. Według rosyjskiego resortu obrony zestrzelono 556 bezzałogowców. Był to największy jednorazowy atak ukraińskich bezzałogowców na stolicę Rosji.

Mateusz Balcerek / wka / polsatnews.pl / PAP
