- Setki tysięcy Ukraińców i przedstawicieli innych narodów przeszło przez sowiecką machinę terroru. Zdecydowana większość z nich po prostu dlatego, że byli sobą - zaznaczył Wołodymyr Zełenski w internetowym wpisie.

Zmarłym hołd na cmentarzu w Kijowie-Bykowni prezydent oddał wraz z pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską. Przed tablicą upamiętniającą polskie ofiary złożyli kwiaty.

Polskim Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni to nekropolia utworzona w latach 2011-2012 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Spoczywają tam szczątki 3435 Polaków zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

Wołodymyr Zełenski: Zło nie może pozostać bezkarne

- Te historyczne wydarzenia dotyczące arbitralności Rosji przypominają, że zło nie może pozostać bezkarne, w przeciwnym razie represje i nadużycia powrócą z nową siłą. Teraz, gdy tysiące naszych ludzi - jeńców wojennych i jeńców cywilnych - pozostaje w niewoli rosyjskiej i przechodzi te same procesy, ważne jest, aby o tym nie zapominać - komentował Zełenski.

- Konieczne jest podjęcie niezbędnych wysiłków na wszystkich poziomach, aby uwolnić każdego. Konieczne jest także wymierzenie sprawiedliwości i pociągnięcie przestępców do odpowiedzialności za swoje czyny. Wolny świat ma wystarczającą władzę, aby to zapewnić - zaznaczył prezydent Ukrainy.