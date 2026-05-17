Nie milkną echa doniesień o zatrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. W sobotę temat komentował Jarosław Kaczyński.

"Polacy chcą wiedzieć, co dalej z naszym bezpieczeństwem. Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w dwa lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO. Nieudacznicy czy, jak zawsze, przemyślana, proniemiecka polityka, mająca za nic polskie interesy?" - pytał lider PiS w mediach społecznościowych.

W niedzielę Kaczyńskiemu postanowił odpowiedzieć premier. "Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie" - ocenił Donald Tusk.

Tusk o Nawrockim. "Obrzuca błotem własne państwo"

"Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi" - dodał szef rządu.

Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 17, 2026

Tusk najprawdopodobniej odniósł się do słów Karola Nawrockiego na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent był pytany o relacje polsko-amerykańskie w kontekście Zbigniewa Ziobry. Najpierw zaznaczył, że w temat nie powinno się zagłębiać w obecności zagranicznych gości. Dalej podkreślił znaczenie swoich relacji z Donaldem Trumpem.

- Ważne są kwestie militarne, wojskowe, bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce - stwierdził Nawrocki.

Żołnierze USA. Awantura na antenie Polsat News

Temat wstrzymania rotacji Amerykanów pojawił się również w "Śniadaniu Rymanowskiego". Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wskazał, że "w tym wypadku rzeczywiście jest istotny temat, bowiem Pentagon podjął decyzję o wstrzymaniu już częściowo relokowanej czy dyslokowanej jednostki".

W programie padły też polityczne oskarżenia. Radosław Fogiel krytykował Donalda Tuska.

- Kiedy my powinniśmy zabiegać o obecność amerykańskich żołnierzy z Niemiec, mówi, że nie powinniśmy podbierać. Sabotażyści nie tylko wysadzają tory kolejowe, ale próbują też czasami wysadzić relacje. To są działania, które moim zdaniem mają charakter sabotażu - ocenił polityk PiS.

- To kompletne bzdury - odparł Michał Szczerba z KO. - Chcę wyraźnie powiedzieć, pan premier Tusk ma pełną świadomość znaczenia wojsk amerykańskich - podkreślił.