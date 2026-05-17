- Ukraińcy są najlepsi na świecie w obsłudze dronów. Wiemy, że jesteśmy od nich gorsi i stale się od nich uczymy, poprzez współpracę – powiedział Pal Jonson w niedzielę w programie szwedzkiej telewizji TV4.

Dopytywany przez dziennikarkę, czy szwedzkie wojsko nie poniosłoby porażki, gdyby Rosja zdecydowała się przetestować NATO, odpowiedział ogólnie, że Szwecja "dokonuje ogromnych inwestycji i buduje zdolności wspólnie z sojusznikami".

Według ministra udział Ukrainy w ćwiczeniach jest dowodem na to, że o ile wcześniej to Szwecja bardziej wspierała militarnie Ukrainę, to teraz stosunki między tymi krajami mają charakter partnerski. - Jesteśmy głęboko wdzięczni za przyjazd jednostek z Ukrainy, walczących na froncie, i ich udział w trudnych i wymagających ćwiczeniach - mówił Jonson.

Obecny w studiu TV4 szef sztabu szwedzkich sił zbrojnych, gen. broni Carl-Johan Edstroem, zapewnił, że w nadchodzących latach wojsko będzie intensywnie ćwiczyć, wdrażać nowe systemy dronowe i przyzwyczajać jednostki do działania w obliczu nowego zagrożenia.

W rozmowie z dziennikiem "Svenska Dagbladet" Ukraińcy wojskowi, pytani o umiejętności szwedzkich żołnierzy, wskazywali, że Szwedzi "działają dobrze, ale mają przed sobą jeszcze długą drogę".

Ćwiczenia wojsk NATO "Aurora". Próba obrony kraju Sojuszu

Głównym celem ćwiczeń wojskowych NATO "Aurora", które zakończyły się w środę, była obrona Gotlandii (wyspy należącej do Szwecji) i utrzymanie dominacji na Bałtyku. Do udziału w ćwiczeniach zostali zaproszeni ukraińscy operatorzy dronów, którzy wykorzystując doświadczenie zdobyte na froncie mieli wcielić się w rolę agresora, atakującego teren państwa należącego do Sojuszu.

Agencja Associated Press relacjonuje, że scenariusz gry wojennej, w której Gotlandii grożą przerwy w dostawie prądu i niedobory żywności z powodu sabotażu, miał na celu sprawdzenie, co członkowie NATO mogliby zrobić, zanim zostanie powołana klauzula o wspólnej obronie NATO na podstawie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

W sumie w manewrach, które rozpoczęły się 27 kwietnia wzięło udział 18 tysięcy żołnierzy z 12 państw. W innym rejonie Bałtyku odbywają się manewry "Baltic Shield", będące kontynuacją szwedzkich ćwiczeń. Od piątku Duńczycy i Polacy ćwiczą obronę Borholmu, która również odgrywa strategiczną rolę na Morzu Bałtyckim.