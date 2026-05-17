Powodem całego zamieszania są nowe zegarki z kolekcji Bioceramic Royal Pop produkowane przez szwajcarską firmę Swatch we współpracy z przedsiębiorstwem Audemars Piguet. Urządzenia wykonane zostały z bioceramiki. To zegarki kieszonkowe - można je nosić na łańcuszku lub smyczy. Ceny rozpoczynają się od ok. 1600 zł.

W sobotę w wybranych sklepach na całym świecie odbyła się premiera modelu. Klienci tłumnie ruszyli na zakupy, co - jak się wkrótce okazało - było zaskoczeniem dla samych producentów. Wkrótce część z punktów sprzedaży musiała zostać zamknięta, a klienci wyproszeni.

Zainteresowanie przerosło sprzedawców. Sklepy z zegarkami zamknięte m.in. w Warszawie

Wśród punktów, które zostały zamknięte są m.in. te zlokalizowane w Krakowie, czy Warszawie. W mediach społecznościowych polskiego oddziału Swatcha pojawiła się informacja, w którym opisano powody decyzji. "Dzisiejsza premiera kolekcji Bioceramic Royal Pop cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem" - napisano.

"W trosce o bezpieczeństwo wszystkich, niektóre z naszych sklepów zostały zamknięte we współpracy z naszym zespołem ochrony oraz lokalnymi służbami" - czytamy w wydanym komunikacie, w którym podkreślono również, że kolekcja nie jest limitowana.

Ogromne zainteresowanie nowymi zegarkami widoczne było również przed jedną z galerii handlowych we Wrocławiu. Jak czytamy na profilu Wrocławskiego Reportera, już w nocy z piątku na sobotę przed sklepem ustawiła się kolejka ok. 300 osób. Część z nich miała mieć przy sobie koce, śpiwory i krzesełka.

Szwajcarska firma apeluje do klientów. Liczne interwencje policji przed sklepami w Wielkiej Brytanii i Francji

W oficjalnym oświadczeniu Swatcha apelowano do klientów o cierpliwość i proszono, by nie udawać się masowo do punktów sprzedaży. "W niektórych krajach kolejki przekraczające 50 osób nie mogą być akceptowane, a sprzedaż może zostać wstrzymana" - ostrzegano.

Zakupowy szał ogarnął również Wielką Brytanię, gdzie "ze względów bezpieczeństwa" zamknięto sklepy m.in. w Manchesterze i Liverpoolu. W niektórych sklepach interweniować musiała policja. Służby otrzymywały doniesienia o incydentach, do których dochodziło w kolejkach. Jeden z klientów z Cardiff został aresztowany. Policja musiała podjąć działania także w niektórych sklepach we Francjii i Szwajcarii.

Smakiem obeszli się klienci w Dubaju, gdzie premiera zegarka musiała zostać całkowicie odwołana. Tymczasem, jak donosi BBC, w Nowym Jorku kolejki przed sklepami Swatcha zaczęły ustawiać się już ok. tygodnia przed datą rozpoczęcia sprzedaży.