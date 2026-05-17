Samochód wbił się w ciężarówkę. Nie żyją trzy osoby
Tragiczny wypadek w Małopolsce. Samochód osobowy wbił się w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. W zdarzeniu zginęły trzy osoby.
Tragiczny wypadek w Smykowie, trzech mężczyzn zginęło w zderzeniu z tirem
Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na drodze gminnej w Smykowie (powiat dąbrowski).
Według wstępnych ustaleń policji kierowca fiata punto zjechał z drogi i uderzył w zaparkowanego na poboczu tira.
Samochodem osobowym podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Ich życia nie udało się uratować.
Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.