Samochód wbił się w ciężarówkę. Nie żyją trzy osoby

Polska

Tragiczny wypadek w Małopolsce. Samochód osobowy wbił się w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. W zdarzeniu zginęły trzy osoby.

Rozbite niebieskie fiat punto uderzone w zaparkowanego białego tira.
OSP Nowe Żukowice
Tragiczny wypadek w Smykowie, trzech mężczyzn zginęło w zderzeniu z tirem

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na drodze gminnej w Smykowie (powiat dąbrowski).

 

Według wstępnych ustaleń policji kierowca fiata punto zjechał z drogi i uderzył w zaparkowanego na poboczu tira.

 

Samochodem osobowym podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Ich życia nie udało się uratować.

 

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Dawid Kryska / Dawid Kryska / polsatnews.pl
