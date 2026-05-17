Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na drodze gminnej w Smykowie (powiat dąbrowski).

Według wstępnych ustaleń policji kierowca fiata punto zjechał z drogi i uderzył w zaparkowanego na poboczu tira.

Samochodem osobowym podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat. Ich życia nie udało się uratować.

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.