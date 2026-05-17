Ponad 500 ukraińskich dronów. Jeden z największych nalotów na Rosję

Świat

Nie żyją co najmniej trzy osoby, 12 jest rannych - to bilans nocnych nalotów na Rosję. Atakowana była rafineria w obwodzie moskiewskim. Rosjanie twierdzą, że zestrzelili ponad 500 dronów.

Dwa obrazy przedstawiające ataki dronów. Lewy obraz pokazuje płonące budynki mieszkalne, prawy obraz ukazuje kłęby czarnego dymu unoszące się nad obiektem przemysłowym.
Media społecznościowe
Zmasowany atak na Rosję. Wysłali ponad 500 dronów, są ofiary

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony atakowały Moskiewską Rafinerię Nafty. Zakład działa od 1938 roku, znajduje się w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia, należy do koncernu Gazprom Nieft i specjalizuje w produkcji paliw.

 

Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne. Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie moskiewskim zestrzelono ponad 120 dronów.

 

Według źródeł ukraińskich ucierpiał też zakład produkcji mikroprocesorów Angstrem oraz obiekt należący do firmy Transnieft - przedsiębiorstwa zajmującego się transportem rosyjskiej ropy.

Jeden z największych nalotów na Rosję. Ponad 500 dronów z Ukrainy

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców.

 

Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, trwającej już ponad cztery lata. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

 

ZOBACZ: Dronowa ofensywa Ukrainy. Trafione systemy Pancyr, Tor i transport amunicji

 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DRONYMOSKWAOBWÓD MOSKIEWSKIRAFINERIAROSJAŚWIATUKRAINAWOJNA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 