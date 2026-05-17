W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony atakowały Moskiewską Rafinerię Nafty. Zakład działa od 1938 roku, znajduje się w moskiewskiej dzielnicy Kapotnia, należy do koncernu Gazprom Nieft i specjalizuje w produkcji paliw.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne. Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie moskiewskim zestrzelono ponad 120 dronów.

Według źródeł ukraińskich ucierpiał też zakład produkcji mikroprocesorów Angstrem oraz obiekt należący do firmy Transnieft - przedsiębiorstwa zajmującego się transportem rosyjskiej ropy.

Jeden z największych nalotów na Rosję. Ponad 500 dronów z Ukrainy

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców.

Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, trwającej już ponad cztery lata. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.