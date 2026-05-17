Respondentom zadano pytanie "Którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?". Pierwsze miejsce w badaniu zajął prezydent Karol Nawrocki, którego chciałoby zaprosić 21 proc. ankietowanych.

Kogo Polacy zaprosiliby na grilla? Nawrocki i Tusk na czele

Za głową państwa uplasował się premier Donald Tusk z wynikiem 16 proc. Podium zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostałby zaproszenie od 6 proc. respondentów.

Wynik 5 proc. zdobył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, tyle samo uzyskał lider partii Razem Adrian Zandberg. Sondaż zamyka Grzegorz Braun z 4 proc. oraz Jarosław Kaczyński z 1 proc.

Nawet najczęściej wybierani politycy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Najczęściej wybieraną odpowiedzią w badaniu była bowiem deklaracja o braku zaproszenia dla któregokolwiek z polityków polskiej sceny.

Sondaż: Polacy nie chcą spędzać wolnego czasu z politykami

Najwięcej odpowiedzi uzyskała opcja "Nie zaprosiłbym żadnego z nich". Taką odpowiedź wybrało 34 proc. ankietowanych. Po 4 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "Nie wiem/nie ma zdania" lub "Kogoś innego".

- Sporo osób pokazuje, że nikogo by nie zaprosiło, co jest logiczne, bo polityków z natury nie lubimy. To jest standardową postawą, więc chyba nie dziwi, że taka odpowiedź była często wybierana - skomentował dla "SE" profesor socjologii na UW Wojciech Rafałowski.

Sondaż został wykonany w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.