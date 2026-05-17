Polacy wskazali, którego polityka zaprosiliby na grilla. Nowy sondaż

21 proc. respondentów zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a premiera Donalda Tuska 16 proc. Żadnego z polityków nie zaprosiłoby 34 proc. ankietowanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Respondentom zadano pytanie "Którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?". Pierwsze miejsce w badaniu zajął prezydent Karol Nawrocki, którego chciałoby zaprosić 21 proc. ankietowanych.

Za głową państwa uplasował się premier Donald Tusk z wynikiem 16 proc. Podium zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostałby zaproszenie od 6 proc. respondentów.

 

Wynik 5 proc. zdobył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, tyle samo uzyskał lider partii Razem Adrian Zandberg. Sondaż zamyka Grzegorz Braun z 4 proc. oraz Jarosław Kaczyński z 1 proc.

 

Nawet najczęściej wybierani politycy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Najczęściej wybieraną odpowiedzią w badaniu była bowiem deklaracja o braku zaproszenia dla któregokolwiek z polityków polskiej sceny.

Najwięcej odpowiedzi uzyskała opcja "Nie zaprosiłbym żadnego z nich". Taką odpowiedź wybrało 34 proc. ankietowanych. Po 4 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "Nie wiem/nie ma zdania" lub "Kogoś innego".

 

- Sporo osób pokazuje, że nikogo by nie zaprosiło, co jest logiczne, bo polityków z natury nie lubimy. To jest standardową postawą, więc chyba nie dziwi, że taka odpowiedź była często wybierana - skomentował dla "SE" profesor socjologii na UW Wojciech Rafałowski.

 

Sondaż został wykonany w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Mateusz Balcerek / wka / polsatnews.pl / PAP
