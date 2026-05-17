Pijany 40-latek w płonącym aucie. Teraz czekają go kłopoty

Informację o zdarzeniu lubelska policja otrzymała w niedzielę przed godz. 7:00. Zgłaszającym był mundurowy, który w drodze do pracy zauważył na parkingu przy ul. Hajdowskiej płonący samochód.

- Natychmiast pobiegł do auta i wyciągnął z niego znajdującego się w środku mężczyznę. Można powiedzieć, że uratował mu życie - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Nietrzeźwy 40-latek w płonącym aucie. Jego życie uratował policjant

Mężczyzną, który o mało nie spłonął w swoim samochodzie okazał się być 40-letni obywatel Mołdawii. Jak się wkrótce okazało - nie był trzeźwy. Po zbadaniu alkomatem w wydychanym przez niego powietrzu wykryto prawie 2 promile alkoholu.

W obawie o jego zdrowie zadecydowano o przetransportowaniu go do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tego samego dnia został wypisany z placówki.

ZOBACZ: Ogromny pożar na Dolnym Śląsku. Zarządzono ewakuację, są poszkodowani

Stamtąd trafił jednak prosto do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Okazało się bowiem, że będąc w stanie nietrzeźwym, przebywał na siedzeniu kierowcy z uruchomionym silnikiem, w ubiegłym roku zasądzono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres pięciu lat.

40-latek pozostanie zatrzymany przynajmniej do czasu aż wytrzeźwieje. Wówczas mundurowi będą mogli przeprowadzić czynności z jego udziałem. Służby zamierzają zbadać też przyczyny pożaru w jego aucie.