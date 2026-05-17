Okręt Rosji zniszczony. Ukraińcy zaatakowali 1000 km od frontu

Ukraińcom udało się zniszczyć okręt rosyjskiej straży przybrzeżnej na Morzu Kaspijskim, 1000 kilometrów od linii frontu. Drony trafiły też w systemy przeciwlotnicze i łączności.

Nagranie z drona pokazujące rosyjski okręt patrolowy projektu 10410 z numerem burtowym 178 trafiony w pobliżu Dagestanu na Morzu Kaspijskim.
Siły Systemów Bezzałogowych / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 / Sasha Krotov
Kadr z nagrania opublikowanego przez rosyjskie służby i poglądowe zdjęcie okrętu patrolowego projektu 10410

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałgowoych Robert "Madiar" Browdi ogłosił, że w ciągu dwóch nocy dokonano 186 uderzeń na 46 celów przeciwnika. Okręt patrolowy projektu 10410 został trafiony w okolicach Kaspijska w Dagestanie, na rosyjskim Kaukazie Północnym.

 

"W ciągu dwóch nocy, 16 i 17 maja, ptaki (drony - red.) SBS dokonały 186 uderzeń ogniowych w głębi operacyjnej na 46 cele i obiekty wojskowe na błotach (w Rosji - red.) oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Krymu i obwodów donieckiego, zaporoskiego i ługańskiego" - napisał w mediach.

 

 

Dowódca wymienił, że oprócz okrętu zaatakowane zostały m.in. system przeciwlotniczy Tor-M2 w miejscowości Zachidne w obwodzie ługańskim oraz węzeł łączności Floty Czarnomorskiej Rosji w miejscowości Myrne na Krymie.

Ataki dronów na Rosję. "Różnorodność celów rośnie"

Celem uderzeń był także pociąg z paliwami w Fedoriwce o obwodzie donieckim i dźwigi portowe w Berdiańsku nad Morzem Azowskim. "Madiar" poinformował również o ataku na miejsce narady dowództwa 2. samodzielnego batalionu saperów 91. pułku saperskiego armii rosyjskiej w Szachtarsku w obwodzie donieckim i uderzeniu w punkt dowodzenia 9. samodzielnej brygady zmechanizowanej 51. armii rosyjskiej w Pokrowsku w tym samym regionie.

 

"Różnorodność celów stale rośnie, zwiększamy skalę działań" - oświadczył Browdi, który opublikował nagrania z uderzenia w rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim.

jk / polsatnews.pl / PAP
