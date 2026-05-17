Kolejne doniesienia z USA mówią o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Sprawę komentował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

- W tym wypadku rzeczywiście jest istotny temat, bowiem Pentagon podjął decyzję o wstrzymaniu już częściowo relokowanej czy dyslokowanej jednostki. Sprzęt już przyleciał, a żołnierze w ostatnim momencie zostali zatrzymani. Jestem przekonany, że to nie jest decyzja na poziomie politycznym - zapewnił Przydacz.

Wskazał, że kilka dni wcześniej Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem "raczej o wzmocnieniu obecności" Amerykanów w USA. - Ja też przez weekend wykonałem wiele telefonów, rozmawiałem z Białym Domem i ludźmi z Departamentu Stanu. Tutaj jest raczej pozytywny sygnał. Natomiast na poziomie Pentagonu, nie politycznym, tylko niżej, urzędniczym, generalskim. Oni próbują wykonać dyspozycję - stwierdził prezydencki minister.

Polska bez żołnierzy USA? "Musimy być przygotowani"

Do sprawy odniósł się też rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Zaznaczył, że na politykę zagraniczną "nie można patrzeć przez różowe okulary".

- Musimy być przygotowani na scenariusz, w którym Donald Trump wycofa amerykańskich żołnierzy z Polski i Europy - wskazał i podkreślił znaczenie nowej Strategii Bezpieczeństwa USA oraz powiedział o "humorze" Donalda Trumpa. - Nie możemy nie wyciągać wniosków. My musimy się zbroić - zaznaczył.

W podobnym tonie, o potrzebie własnych zbrojeń mówił Michał Wawer z Konfederacji. Z kolei Radosław Fogiel z PiS stwierdził, że ma wrażenie, iż próby przekonywania administracji USA do obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce są "w kontrze" do Donalda Tuska.

- W tej sytuacji jest skrajną nieodpowiedzialnością, żeby nie powiedzieć sabotażem, że premier polskiego rządu notorycznie obraża szefa państwa sojuszniczego, że udziela wywiadu w "Financial Times", gdzie poddaje w wątpliwość (wsparcie USA - red.). Wręcz okazuje brak zainteresowania wzmocnieniem amerykańskiej obecności w Polsce. Kiedy my powinniśmy zabiegać o obecność amerykańskich żołnierzy z Niemiec, mówi, że nie powinniśmy podbierać. Sabotażyści nie tylko wysadzają tory kolejowe, ale próbują też czasami wysadzić relacje. To są działania, które moim zdaniem mają charakter sabotażu - ocenił Fogiel.

- To kompletne bzdury - odparł Michał Szczerba z KO. - Chcę wyraźnie powiedzieć, pan premier Tusk ma pełną świadomość znaczenia wojsk amerykańskich. Inwestuje w relacje polsko-amerykańskie, realizując wszystkie kontrakty na kwotę 63 mld dolarów z przemysłem amerykańskim - zaznaczył.

Prośba radnej PSL. "Pan jest żałosny"

W programie pojawił się też wątek radnej PSL z Radomia - Agnieszki Stolarczyk. Prawdopodobnie przez pomyłkę zamieściła w mediach społecznościowych wiadomość zaadresowaną do marszałka województwa mazowieckiego. Prosiła o rozważenie jej męża - mechanika samochodowego, jako kandydata na członka rady nadzorczej w dużym szpitalu specjalistycznym.

- Czy tak wygląda polityka obecnego rządu? Radni załatwiają dla swoich małżonków rady nadzorcze? - pytał w programie Fogiel.

Na te słowa zareagował Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL. - Jest pan po prostu żałosny - stwierdził.

- Chyba wy jesteście żałośni jak tak sobie załatwiacie pracę - powiedział Fogiel.

- Po ośmiu latach rozkradania państwa polskiego. Afera RARS, PFR, Fundusz Sprawiedliwości...

- I co się z tym dzieje?

- By się pan wstydził, pan nie ma prawa cokolwiek mówić na ten temat - ocenił Zgorzelski.

