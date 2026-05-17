Katastrofa lotnicza na pokazach w USA. Myśliwce zderzyły się w powietrzu
W bazie amerykańskich sił powietrznych Mountain Home w Idaho doszło do wypadku lotniczego - przekazała agencja Reutera. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwa myśliwce zderzają się ze sobą w trakcie wykonywania ryzykownej akrobacji lotniczej.
Jak donoszą amerykańskie media, do zdarzenia doszło w niedzielę podczas pokazów lotniczych "Gunfighter Skies" trzy kilometry od bazy lotniczej Mountain Home w Idaho w Stanach Zjednoczonych.
W powietrzu zderzyły się myśliwce E/A-18G "Vikings" Growler należących do zespołu demonstracyjnego. W sieci pojawiły się nagrania z momentu katastrofy.
Na miejsce katastrofy zadysponowano służby ratunkowe, a baza została zamknięta. Rzecznik bazy przekazał, że trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.
Według komunikatów władz bazy oraz relacji mediów, wszyscy członkowie załóg zdołali bezpiecznie opuścić samoloty.
Na umieszczonych w sieci nagraniach widać, że cztery osoby katapultowały się z maszyn i wylądowały na spadochronach. Zdaniem organizatorów nie odniosły one poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a teren zdarzenia został zabezpieczony.
Policja w Mountain Home zaapelowała do mieszkańców o unikanie okolic bazy i nieutrudnianie działań służb. Odwołano również wszystkie pozostałe atrakcje zaplanowane na niedzielę.
Jak podają lokalne media, w tym "Idaho Statesman", była to pierwsza od ośmiu lat edycja pokazów lotniczych organizowanych w tej bazie.