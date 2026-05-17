Katastrofa lotnicza na pokazach w USA. Myśliwce zderzyły się w powietrzu

W bazie amerykańskich sił powietrznych Mountain Home w Idaho doszło do wypadku lotniczego - przekazała agencja Reutera. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwa myśliwce zderzają się ze sobą w trakcie wykonywania ryzykownej akrobacji lotniczej.

Mapa ukazująca bazę Mountain Home AFB w Idaho, z powiększonym fragmentem przedstawiającym moment zderzenia dwóch samolotów myśliwskich w powietrzu.
X/OSINT defender, Google maps
Dwa myśliwce zderzyły się podczas pokazów lotniczych w bazie Mountain Home

Jak donoszą amerykańskie media, do zdarzenia doszło w niedzielę podczas pokazów lotniczych "Gunfighter Skies" trzy kilometry od bazy lotniczej Mountain Home w Idaho w Stanach Zjednoczonych.

 

W powietrzu zderzyły się myśliwce E/A-18G "Vikings" Growler należących do zespołu demonstracyjnego. W sieci pojawiły się nagrania z momentu katastrofy.

 

 

Na miejsce katastrofy zadysponowano służby ratunkowe, a baza została zamknięta. Rzecznik bazy przekazał, że trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.

 

Według komunikatów władz bazy oraz relacji mediów, wszyscy członkowie załóg zdołali bezpiecznie opuścić samoloty.

 

Na umieszczonych w sieci nagraniach widać, że cztery osoby katapultowały się z maszyn i wylądowały na spadochronach. Zdaniem organizatorów nie odniosły one poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a teren zdarzenia został zabezpieczony.

 

Policja w Mountain Home zaapelowała do mieszkańców o unikanie okolic bazy i nieutrudnianie działań służb. Odwołano również wszystkie pozostałe atrakcje zaplanowane na niedzielę.


Jak podają lokalne media, w tym "Idaho Statesman", była to pierwsza od ośmiu lat edycja pokazów lotniczych organizowanych w tej bazie.

Mateusz Balcerek / Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
