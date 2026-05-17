Władze Abu Zabi zareagowały na incydent pożarowy w zewnętrznym generatorze elektrycznym, poza obwodem Elektrowni Jądrowej Barakah - czytamy w komunikacie władz Abu Zabi.

W oświadczeniu zaznaczono, że pożar jest spowodowany atakiem drona. "Nie odnotowano rannych, a poziomy bezpieczeństwa radiologicznego nie uległy zmianie" - zapewniają władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pożar w elektrowni jądrowej. Władze uspokajają

Lokalne władze zapewniają, że podjęto wszelkie środki ostrożności podczas usuwania skutków pożaru. Kolejne informacje mają być przekazywane "w miarę dostępności".

Federalny Urząd ds. Regulacji Jądrowych potwierdził, że pożar nie wpłynął na bezpieczeństwo elektrowni ani gotowość jej kluczowych systemów.

Władze ZEA apelują, by czerpać informacje wyłącznie ze źródeł oficjalnych oraz unikać szerzenia plotek lub niepotwierdzonych informacji