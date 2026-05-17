Finał Eurowizji rozstrzygnięty. Alicja Szemplińska blisko najlepszej dziesiątki

Bułgaria wygrała Eurowizję 2026 zdecydowanie, zdobywając 516 punktów. Na podium znalazły się również Izrael (343 pkt.) oraz Rumunia (296 pkt.). O wynikach zadecydowały głosy widzów i jurorów.

Eurowizja - Bułgaria triumfuje, Polska na 12. miejscu

Zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji jest 27 letnia Dara, czyli Darina Jotowa. W swojej ojczyźnie zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The X Factor", gdzie w finale zajęła 3. miejsce. Obecnie jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci bułgarskiego popu. Swoim doświadczeniem dzieliła się jako mentorka w programie "The Voice of Bulgaria".

Triumf w Eurowizji przyniósł jej taneczny utwór "Bangaranga". Artystka porównuje energię tego utworu do tradycji bułgarskich kukeri - obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą tańca i masek. "Słowo pochodzi z jamajskiego slangu i oznacza raban, zamieszanie, ten piękny rodzaj nieładu" – wyjaśniała znaczenie tytułu tej piosenki.

Polskie jury najwyższą notę - czyli 12 punktów - przyznało Izraelowi.

Polka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce, zdobywając 150 punktów. Po głosowaniu jurorów zajmowała 7 miejsce. Od widzów otrzymała 17 punktów.

Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę "Pray", występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. - Mój utwór "Pray" powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym – opowiadała piosenkarka.

To dla 24-letniej artystki trzecie podejście do Eurowizji. W 2020 r. wygrała polskie eliminacje do Eurowizji z piosenką "Empires", ale jej udział w głównym konkursie w Rotterdamie nie doszedł do skutku, bo odwołano go z powodu pandemii. Choć jej fani liczyli na to, że wystąpi rok później, Telewizja Polska zdecydowała się wtedy na inny wybór, stawiając na Rafała Brzozowskiego. W 2023 ponownie spróbowała swoich sił w kwalifikacjach - z piosenką "New Home", wtedy bilet na finał dostała Blanka.

jp / polsatnews.pl / PAP