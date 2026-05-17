Finał Eurowizji rozstrzygnięty. Alicja Szemplińska blisko najlepszej dziesiątki
Polka Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, zorganizowanym w Wiedniu. Wygrała reprezentująca Bułgarię Dara, na podium znalazły się również Izrael oraz Rumunia.
Bułgaria wygrała Eurowizję 2026 zdecydowanie, zdobywając 516 punktów. Na podium znalazły się również Izrael (343 pkt.) oraz Rumunia (296 pkt.). O wynikach zadecydowały głosy widzów i jurorów.
Eurowizja - Bułgaria triumfuje, Polska na 12. miejscu
Zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji jest 27 letnia Dara, czyli Darina Jotowa. W swojej ojczyźnie zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The X Factor", gdzie w finale zajęła 3. miejsce. Obecnie jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci bułgarskiego popu. Swoim doświadczeniem dzieliła się jako mentorka w programie "The Voice of Bulgaria".
Triumf w Eurowizji przyniósł jej taneczny utwór "Bangaranga". Artystka porównuje energię tego utworu do tradycji bułgarskich kukeri - obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą tańca i masek. "Słowo pochodzi z jamajskiego slangu i oznacza raban, zamieszanie, ten piękny rodzaj nieładu" – wyjaśniała znaczenie tytułu tej piosenki.
Polskie jury najwyższą notę - czyli 12 punktów - przyznało Izraelowi.
Polka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce, zdobywając 150 punktów. Po głosowaniu jurorów zajmowała 7 miejsce. Od widzów otrzymała 17 punktów.
Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę "Pray", występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. - Mój utwór "Pray" powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym – opowiadała piosenkarka.
To dla 24-letniej artystki trzecie podejście do Eurowizji. W 2020 r. wygrała polskie eliminacje do Eurowizji z piosenką "Empires", ale jej udział w głównym konkursie w Rotterdamie nie doszedł do skutku, bo odwołano go z powodu pandemii. Choć jej fani liczyli na to, że wystąpi rok później, Telewizja Polska zdecydowała się wtedy na inny wybór, stawiając na Rafała Brzozowskiego. W 2023 ponownie spróbowała swoich sił w kwalifikacjach - z piosenką "New Home", wtedy bilet na finał dostała Blanka.Czytaj więcej