"Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowania Iranu.

Trump odrzucił propozycję Iranu. Grozi wznowieniem ataków

W piątek głowa amerykańskiego państwa potwierdziła, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia Iranu. Trump powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są "prawdziwe" gwarancje.

Iran miał zaoferować krótsze, 12-letnie moratorium. Do wznowienia ataków na ten kraj - w tym jego cywilną infrastrukturę - w niedzielę zachęcał m.in. republikański senator Lindsey Graham, twierdząc, że może to być sposób na zmianę postawy negocjacyjnej reżimu w Teheranie.

- Tak, wzywam do zaszkodzenia tego reżimowi. Zaszkodzenia mu bardziej. Może pójdą na układ, jeśli wystarczająco się im zaszkodzi - powiedział wpływowy senator w wywiadzie dla stacji NBC News.

Według portalu Axios Trump we wtorek odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych w sprawie Iranu. Zarówno Trump, jak i Pentagon oraz wojsko przekonywali publicznie, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane. Administracja dementowała też doniesienia mówiące, że Iran zachował 70 proc. arsenału rakiet i wyrzutni.

USA chcą pozbawić Iran wzbogaconego uranu

Jak przypomniała agencja Reutera, Stany Zjednoczone nalegały, aby Iran przekazał im swoje zapasy wzbogaconego uranu, który jest niezbędny do produkcji broni jądrowej. W czwartkowym wywiadzie dla telewizji Fox News Trump został zapytany o to, czy nadal uważa, iż niezbędne jest pozyskanie tych złóż. - Nie sądzę, aby było to konieczne, chyba że z punktu widzenia PR - odparł prezydent USA.

Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie "o wiele bardziej cierpliwy" wobec Iranu. Tym samym zaapelował on do Teheranu o zawarcie porozumienia z Waszyngtonem. - Powinniśmy się dogadać - oświadczył.

Losy zapasów wzbogaconego uranu - szacowanych na ok. 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. - są jednym z kluczowych punktów negocjacji z Iranem. Jeszcze w kwietniu Trump zapewniał, że jego kraj otrzyma zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. - Dostaniemy go (uran - red.), wkrótce sprowadzimy go z powrotem do Stanów Zjednoczonych - oświadczył.