Tragiczny finał awantury nad jeziorem. Nie żyje 13-latek

Nad jeziorem w gminie Barciany doszło do śmierci 13-latka. Wcześniej dziecko było świadkiem awantury grupy mężczyzn. Jak przekazała Polsat News kętrzyńska policja, w sprawie zatrzymano cztery osoby.

Do zdarzenia doszło w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim.

 

- W sobotę około godziny 20.00 oficer dyżurny kętrzyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany, nad jeziorem miało dojść do awantury między grupą osób, w trakcie której śmierć poniósł niestety 13-latek - przekazała Polsat News asp. szt. Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.

 

Poinformowała również, że w sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.

Śmierć 13-latka. Sprawę bada prokuratura

- W chwili zatrzymania trzech z mężczyzn było trzeźwych - zaznaczyła Piaścik. Inaczej było w przypadku najmłodszego, 30-latniego mężczyzny.

 

- Badanie stan trzeźwości tego mężczyzny wykazało, że miał promil alkoholu w organizmie - wskazała policjantka.

 

Wszelkie badania na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie.

