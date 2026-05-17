Cytowany przez agencję ANSA Gianni Gargano - burmistrz Castelfranco Emilia, w której mieszka polska rodzina podał, że dwie z czterech rannych osób już opuściły szpital. Dodał, że w niedzielę odwiedził dom polskiej rodziny, by przekazać jej wyrazy bliskości.

Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze.

Atak w Modenie. Połowa poszkodowanych to członkowie polskiej rodziny

Wcześniej w niedzielę rzecznik MSZ w Warszawie Maciej Wewiór informował, że wśród poszkodowanych w Modenie jest obywatelka Polski. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Kierowca citroena wjechał w grupę przechodniów, wbił się autem w witrynę sklepu. Następnie wysiadł i zaatakował nożem.

ZOBACZ: Atak "szaleńca" w Modenie. Nowe informacje, wśród poszkodowanych Polka

Wśród ośmiu rannych, pięć osób to kobiety. Czterech poszkodowanych ma być w ciężkim stanie. Włoska prokuratura przekazała, że dwie osoby musiały przejść amputacje.

Sprawcą ataku 31-latek. Burmistrz Modeny: To szaleniec

- To szaleniec. Nie wiem jak go nazwać, przestępca, który popełnił ten czyn, wyskoczył z samochodu wymachując nożem - komentował dramatyczne sceny z Modeny burmistrz Massimo Mezzetti państwowej agencji informacyjnej RAI.

Burmistrz Modeny poinformował, że w zatrzymaniu sprawcy brało udział czterech cywilów, którzy powalili napastnika. Jeden z nich został raniony nożem. - Chcę podziękować tym obywatelom - nadmienił.

Sprawca został już zatrzymany. To 31-letni obywatel Włoch zidentyfikowany jako Salim El Koudrim. Jego rodzina pochodzi z Maroka.