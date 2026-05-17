Do zdarzenia doszło w sobotę. Kierowca citroena wjechał w grupę przechodniów, wbił się w witrynę sklepu. Następnie wysiadł i zaatakował nożem.

- Szaleniec. Nie wiem jak go nazwać, przestępca, który popełnił ten czyn, wyskoczył z samochodu wymachując nożem - powiedział burmistrz Massimo Mezzetti państwowej agencji informacyjnej RAI. Zatrzymany ma 31 lat. To obywatel Włoch, jego rodzina pochodzi z Maroka - podaje agencja ANSA.

Wskazuje też, że łącznie rannych jest osiem osób, w tym pięć kobiet. Cztery z rannych osób są w ciężkim stanie. Włoska prokuratura przekazała, że dwie osoby przeszły amputacje.

Atak w Modenie. Wśród poszkodowanych Polka

Włoskie władze przekazały również, że wśród poszkodowanych jest dwoje turystów z zagranicy. Po jednej osobie z Polski i Niemiec. Informację o poszkodowanej obywatelce Polski podaje też włoski nadawca publiczny RAI.

Redakcja dodaje, że zagraniczni turyści to w obu przypadkach kobiety, obie otrzymały w szpitalu Baggiovara oznaczenie "kodem 3", co wskazuje na poważny stan zdrowia. RAI podaje, że kobiety są w wieku 53 i 69 lat.

Burmistrz Modeny poinformował, że w zatrzymaniu sprawcy brało udział czterech cywilów, którzy powalili napastnika. Jeden z nich został raniony nożem. - Chcę podziękować tym obywatelom. Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku - podkreślił.

Włochy. Nowe informacje o sprawcy z Modeny

ANSA opisuje, że sprawca - Salim El Koudrim, urodził się w prowincji Bergamo, ale mieszkał w regionie Modeny.

Jest absolwentem ekonomii, obecnie nie był zatrudniony. Według agencji mężczyzna "najwyraźniej ma historię leczenie psychiatrycznego".