Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, cytowane przez agencję AFP, poinformowało, że dron, który zaatakował obiekt, był jednym z trzech, które "wleciały do ​​kraju od strony zachodniej granicy".

Pocisk uderzył w "generator elektryczny poza wewnętrznym obwodem elektrowni jądrowej Barakah w rejonie Al-Dhafra". "Trwają dochodzenia w celu ustalenia źródła ataków, a aktualizacje zostaną ujawnione po ich zakończeniu" - dodało ministerstwo.

Atak na ZEA. Tropy wiodą do sojuszników Iranu

Władze ZEA i media nie oskarżyły o atak irańskich wojsk. AFP przypomina, że w Iranie stacjonują wspierane przez Iran milicje uzbrojone w drony, a sojusznicy Teheranu w Jemenie - rebelianci Huti - również posiadają bezzałogowe statki powietrzne klasy bojowej.

Elektrownia jądrowa Barakah rozpoczęła działalność w 2020 roku i znajduje się 200 kilometrów (120 mil) na zachód od stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, w pobliżu granic z Arabią Saudyjską i Katarem.

Zapewnia ona do jednej czwartej zapotrzebowania kraju bogatego w ropę naftową na energię elektryczną, poinformował w 2024 roku państwowy operator Emirates Nuclear Energy Company.

"Nie zgłoszono żadnych obrażeń ani nie odnotowano wpływu na poziom bezpieczeństwa radiologicznego. Podjęto wszelkie środki ostrożności, a dalsze aktualizacje będą udostępniane w miarę ich pojawiania się" - poinformowało Biuro Prasowe Abu Zabi.

"Federalny Urząd Regulacji Jądrowej (FANR) potwierdził, że pożar nie wpłynął na bezpieczeństwo elektrowni ani gotowość jej podstawowych systemów, a wszystkie jednostki działają normalnie".

Dron spadł w okolicy elektrowni. Wybuchł pożar

Urzędnik Korea Electric Power Corporation (KEPCO), operatora elektrowni Barakah, poinformował, że nie było ofiar śmiertelnych, a elektrownia nie została uszkodzona. "Nie wydaje się, aby doszło do bezpośredniego ataku na zarządzaną i eksploatowaną przez nas elektrownię jądrową.

"Wygląda na to, że w innych obiektach energetycznych na obrzeżach wybuchł pożar" - powiedział urzędnik, cytowany przez agencję prasową Yonhap. "W przypadku jednego reaktora, prace zostały na krótko wstrzymane w ramach środków ostrożności, aby zapewnić jego bezpieczeństwo" - dodał przedstawiciel KEPCO. Rafael Grossi, szef agencji nuklearnej ONZ, potępił atak.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w mediach społecznościowych, że Grossi wyraził "poważne zaniepokojenie incydentem i stwierdził, że działalność militarna zagrażająca bezpieczeństwu jądrowemu jest niedopuszczalna".

Zjednoczone Emiraty Arabskie oskarżają Iran o ataki na infrastrukturę

Zjednoczone Emiraty Arabskie były drugim krajem w regionie, który zbudował elektrownię jądrową, po Iranie, i pierwszym w świecie arabskim. W oświadczeniach z Abu Zabi nie wskazano precyzyjnie, skąd wystrzelono drona, ale Zjednoczone Emiraty Arabskie niedawno oskarżyły Iran o udział w atakach na swoją infrastrukturę energetyczną i gospodarczą.

Teheran przeprowadził ataki odwetowe w całym regionie po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, zabijając wysokich rangą przywódców i wywołując szerszą wojnę. Iran oskarżył ZEA i innych sojuszników USA w Zatoce Perskiej o umożliwienie siłom USA przeprowadzania ataków z ich terytorium.

ZEA stanowczo zaprzeczyły doniesieniom Iranu o aktywnym przeprowadzaniu własnych ataków. Waszyngton i Teheran zawarły rozejm 8 kwietnia, ale negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie, a sporadyczne ataki nadal trwają.