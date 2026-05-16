Własną wersję bilansu nocnego ataku przedstawił rosyjskie resort obrony. Ministerstwo zaznacza, że między 20.00 a 7.00 16 maja ich obrona przeciwlotnicza zniszczyła 138 ukraińskich dronów.

Rosjanie wskazują, że bezzałogowce leciały w kierunku Biełgorodu, Briańska, Woroneża, Kurska, Rostowa, Orła, Tuły, Kaługa, Lipiecka, Krymu oraz obwodów moskiewskiego i krasnodarskiego. Z ostatnim na liście graniczy Kraj Stawropolski, który nie pojawia się w rosyjskim zestawieniu, ale to właśnie tam w nocy doszło do eksplozji w zakładach chemicznych.

Eksplozje w zakładach chemicznych w Rosji. Produkują materiały wybuchowe

Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania z eksplozji w Niewinnomyssku nad Kubaniem. Jak wskazuje agencja Unian, znajdują się tam zakłady Azot - jedna z największych w Rosji fabryk chemicznych.

Ukraiński Kanał 24 podkreśla, że to co najmniej szósty atak na przedsiębiorstwo od początku wojny. Wskazuje też relacje mieszkańców, według których obrona przeciwlotnicza nie była w stanie zestrzelić dronów.

Zakłady Azot wchodzą w skład grupy EuroChem. Reuters publikował analizy, z których wynika, że fabryka wspomagała produkcję materiałów wybuchowych do produkcji amunicji artyleryjskiej.

Azot to największy zakład chemiczny w południowej Rosji. Wytwarza nawozy azotowe, metanol, amoniak, mocznik, saletrę amonową. Jest jedynym w Rosji producentem syntetycznego kwasu octowego i melaminy. Fabryka zatrudnia około 3500 osób i eksportuje towary do ponad 60 krajów na świecie.

Moskwa atakuje Ukrainę. Ranni w Charkowie

Swoje ataki w nocy przeprowadzili też Rosjanie. Przeprowadzili "zmasowany atak" na obwód odeski. W lakonicznym komunikacie lokalne władze poinformowały o rannych oraz uszkodzonej infrastrukturze mieszkaniowej i portowej.

Z kolei w Charkowie ranne zostały dwie osoby - przekazał mer Ihor Terechow. Rosja zaatakowała trzy dzielnice miasta. Udało im się uszkodzić trolejbus i dwie stacje metra.