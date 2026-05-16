Po tym, jak mieszkańcom nieuznawanego Naddniestrza ułatwiono uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy skontaktowanie się z Mołdawią w celu przeprowadzenia wspólnej oceny i podjęcia wspólnych działań.

Powiedział o tym w swoim wieczornym wystąpieniu wideo na Telegramie. Przypomniał, że dzień wcześniej nastąpił "nowy krok Rosji w sprawie Naddniestrza": Rosjanie ułatwili imigrantom z tego regionu Mołdawii uzyskanie obywatelstwa.

Zełenski: Rosja poszukuje nowych żołnierzy w Nadniestrzu

Prezydent nazwał ten krok "konkretnym", mówiąc, że "oznacza on nie tylko to, że Rosja w ten sposób poszukuje nowych żołnierzy, ponieważ obywatelstwo oznacza obowiązek wojskowy". Według niego jest to "uznanie przez Rosję terytorium Naddniestrza za swoje". "W Moskwie często mówią różnym rozmówcom, że najwyraźniej interesują ich tylko Donbas.

W rzeczywistości to nie jest tylko Donbas. Musimy na to zareagować. Ponadto rosyjski kontyngent wojskowy i rozmieszczenie służb specjalnych w Naddniestrzu również stanowią dla nas wyzwanie.

Jesteśmy zainteresowani stabilną, silną Mołdawią" - powiedział Zełenski. Dodał, że polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy "kontaktować się z Mołdawią w sprawie wspólnej oceny i wspólnych działań" i oczekuje propozycji ze strony ukraińskich służb specjalnych i wywiadu dotyczących formatu reakcji: "Rosja musi bardziej myśleć o swoich rafineriach i przeładunku ropy naftowej, a nie o obywatelach innych państw i ziemiach innych narodów".

Putin nadaje obywatelstwo rosyjskie obywatelom Naddniestrza

Jak informowała wcześniej ukraińska agencja UNIAN, rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret, który uprościł uzyskiwanie obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom nieuznawanego Naddniestrza.

Zgodnie z dokumentem, prawo do uzyskania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej w trybie uproszczonym przysługuje cudzoziemcom lub bezpaństwowcom, którzy ukończyli 18 lat i w dniu wejścia w życie dekretu stale zamieszkują na terenie nieuznawanego Naddniestrza.

Dekret Putina stwierdza, że ​​decyzja ta została podjęta "w celu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, kierując się powszechnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego".