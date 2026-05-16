Peter Magyar przekazał w piątek za pomocą mediów społecznościowych, że Viktor Orban nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 mln forintów (ok. 455 tys. zł).

"Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do 38 801 013 forintów odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził - za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej" - napisał nowy premier Węgier.

Viktor Orbán, who, on paper, owns almost nothing, would be entitled to 38,801,013 HUF in severance pay under the very law he introduced - for plundering our country.

He will not receive it. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 15, 2026

Viktor Orban nie otrzyma milionów odprawy. Chce ją przekazać na cele charytatywne

Magyar wcześniej zapowiadał, że nie wyrazi zgody na wypłacenie odpraw byłym ministrom w rządzie Orbana. W odpowiedzi zadeklarowali oni, że przekażą środki na cele charytatywne. Lider Tiszy zaakceptował takie rozwiązanie i wezwał byłych wiceministrów do podjęcia podobnej decyzji.

W odpowiedzi na piątkowy post Magyara Orban przekazał za pośrednictwem Facebooka, że przekaże należną mu sumę na Dom Dziecka Dobrego Samarytanina na ukraińskim Zakarpaciu. Ten położony na zachodzie Ukrainy region zamieszkuje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

12 kwietnia na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła partia Tisza Magyara, pokonując pozostającą od 16 lat u władzy koalicję kierowaną przez Orbana.

