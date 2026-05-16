Viktor Orban nie otrzyma odprawy. Magyar: Za grabież naszego kraju
Nowy premier Węgier Peter Magyar poinformował, że ustępujący ze stanowiska Viktor Orbán nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 mln forintów. Były szef rządu zadeklarował, że przeznaczy te środki na dom dziecka na Zakarpaciu.
Peter Magyar przekazał w piątek za pomocą mediów społecznościowych, że Viktor Orban nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 mln forintów (ok. 455 tys. zł).
"Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do 38 801 013 forintów odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził - za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej" - napisał nowy premier Węgier.
Viktor Orban nie otrzyma milionów odprawy. Chce ją przekazać na cele charytatywne
Magyar wcześniej zapowiadał, że nie wyrazi zgody na wypłacenie odpraw byłym ministrom w rządzie Orbana. W odpowiedzi zadeklarowali oni, że przekażą środki na cele charytatywne. Lider Tiszy zaakceptował takie rozwiązanie i wezwał byłych wiceministrów do podjęcia podobnej decyzji.
W odpowiedzi na piątkowy post Magyara Orban przekazał za pośrednictwem Facebooka, że przekaże należną mu sumę na Dom Dziecka Dobrego Samarytanina na ukraińskim Zakarpaciu. Ten położony na zachodzie Ukrainy region zamieszkuje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.
12 kwietnia na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła partia Tisza Magyara, pokonując pozostającą od 16 lat u władzy koalicję kierowaną przez Orbana.Czytaj więcej