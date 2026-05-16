"To nie będzie zwykłe lato". Są pierwsze prognozy

Polska

Według długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przed nami lato pełne gorących dni, w których średnia temperatura przekroczy wieloletnie normy. Oprócz okresowych fal upałów, należy się jednak spodziewać chwilowych ochłodzeń oraz burz i intensywnych opadów.

Zbliżenie na termometr pokazujący wysokie temperatury, obok mapa Polski z ikonami termometrów i kropli deszczu symbolizującymi prognozy pogody.
Pixabay/IMGW
IMGW prognozuje lato cieplejsze od normy, ale dynamiczne

Jak zaznacza w swoim opracowaniu IMGW, "tegoroczne prognozy budzą wyjątkowo duże emocje" z powodu coraz wyraźniejszego wskazywania przez zarówno amerykańskie jak i europejskie modele scenariusza "sezonu cieplejszego od normy wieloletniej". Synoptycy wskazują także na oceaniczno-atmosferyczne zjawisko El Nino, które wpływa na klimat wielu światowych regionów.

 

Zdaniem ekspertów "to nie będzie zwykłe lato", a wpływ na to może mieć zjawisko El Nino. Choć synoptycy wskazują, że na samą temperaturę w Polsce wpływ El Nino jest tylko pośredni, światowe prognozy wskazują na 60-70 proc. prawdopodobieństwa jego rozwoju w okresie od późnej wiosny do lata. Jeśli się tak stanie, będzie to skutkowało dodatnimi anomaliami temperatury oceanów i cieplejszego tła termicznego dla atmosfery.

 

Prognoza IMGW na czerwiec 2026

 

Fale upałów, burze i opady. "To nie będzie zwykłe lato"

Większy wpływ na pogodę w Polsce ma wskaźnik wskazujący różnicę ciśnienia pomiędzy wyżem azorskim a niżem islandzkim, który ma wpływ na kierunek przepływu mas powietrza nad Atlantykiem i Europą. Jego przewidywana na najbliższe miesiące ujemna faza sprzyja "długotrwałym falom upałów i napływowi bardzo gorącego powietrza z południa Europy i Afryki". 

 

Prognoza IMGW na lipiec 2026

 

 

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazali, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pogody dominującej w najbliższych miesiącach jest "lato cieplejsze od normy klimatycznej, jednak o charakterze dynamicznym". Zdaniem ekspertów, w letnich miesiącach mogą występować okresowe fale upałów, przechodzenie frontów atmosferycznych, ale też chwilowe ochłodzenia a także występowanie burz i intensywnych opadów

 

Prognozy na czerwiec, lipiec i sierpień wskazują, że w każdym polskim województwie średnia temperatura będzie powyżej normy.

 

Prognoza IMGW na sierpień 2026 r.

 

 

IMGW uspokaja, że "nie ma jeszcze wystarczających podstaw, aby jednoznacznie mówić o rekordowym lub ekstremalnie upalnym lecie jako scenariuszu dominującym". Zastrzeżono również, że prognozy mogą się zmienić w zależności m.in. od sytuacji barycznej nad Europą.

