Samochód wjechał w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch, a następnie wbił się w witrynę sklepu - podały w sobotę regionalne media. Według relacji świadków kierowca miał zrobić to umyślnie, jadąc z bardzo dużą prędkością.

Podano, że w wyniku zdarzenia siedem osób zostało rannych, w tym trzy ciężko.

Włochy. Samochód wjechał w grupę przechodniów i wbił się w witrynę sklepu

Agencja Ansa poinformowała, że za kierownicą pojazdu siedział mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej. - Kilka osób, które ruszyły za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji - powiedział burmistrz Modeny Massimo Mezzetti.

Jeden z mężczyzn, którzy ruszyli za kierowcą samochodu, został raniony nożem przez sprawcę zdarzenia - Chcę podziękować tym obywatelom. Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku - dodał.

Motywy ataku na razie nie są znane, a sprawą zajmuje się policja.

jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP