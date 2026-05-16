Samochód wjechał w grupę przechodniów. Uciekając kierowca ranił kolejną osobę nożem

W włoskim mieście Modena kierowca, pochodzący z Afryki Północnej, wjechał w grupę przechodniów, raniąc siedem osób, w tym trzy ciężko. Sprawca, próbował uciec, ale został zatrzymany przy pomocy obywateli. Jeden z nich został raniony nożem przez napastnika.

Dwaj policjanci w mundurach stoją za taśmą policyjną, która odgradza ulicę. W tle widać radiowóz policyjny i tłum gapiów.
Lapresse via AP
Samochód wjechał w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch, a następnie wbił się w witrynę sklepu - podały w sobotę regionalne media. Według relacji świadków kierowca miał zrobić to umyślnie, jadąc z bardzo dużą prędkością.

 

Podano, że w wyniku zdarzenia siedem osób zostało rannych, w tym trzy ciężko.

Agencja Ansa poinformowała, że za kierownicą pojazdu siedział mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej. - Kilka osób, które ruszyły za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji - powiedział burmistrz Modeny Massimo Mezzetti.

 

Jeden z mężczyzn, którzy ruszyli za kierowcą samochodu, został raniony nożem przez sprawcę zdarzenia - Chcę podziękować tym obywatelom. Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku - dodał.

 

Motywy ataku na razie nie są znane, a sprawą zajmuje się policja.

jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP
