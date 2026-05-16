Prezydent Ukrainy ujawnia tajne operacje. Pokazał nagrania

Świat

Wołodymyr Zełenski pokazał operacje ukraińskich dronów z bieżącego tygodnia. Wskazał, że udało się uszkodzić między innymi samolot-amfibię oraz statek z amunicją dla oddziałów okupanta. Podziękował też wywiadowi za skuteczne zbieranie informacji.

Zestawienie dwóch kadrów z filmu. Lewy kadr pokazuje samolot-amfibię widziany w podczerwieni. Prawy kadr przedstawia port z widocznym statkiem, nad którym unosi się dym.
X/Wołodymyr Zełenski
Kadry nagrań, które opublikował prezydent Ukrainy

"Nasze długoterminowe sankcje na ten tydzień. Większość operacji jest nadal w toku, więc nie wszystkie nasze wyniki są na filmie" - zaznaczył prezydent Ukrainy, w swoim sobotnim wpisie.

 

Wołodymyr Zełenski przekazał, że drony Ukrainy trafiły w samolot-amfibię Be-200, śmigłowiec Ka-27, statek do przewozu ładunków suchych z amunicją, system rakiet przeciwlotniczych Pantsir-S1, system rakiet przeciwlotniczych Tor, system komunikacyjny Redut-2US, "drony i wiele innych".

 

 

Prezydent podkreślił również, że ukraińskie, "dalekosiężne sankcje" uderzyły również w inne statki oraz infrastrukturę naftową. "Odległości od linii frontu wynoszą prawie 1000 kilometrów" - wskazał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski pokazał film. "Dziękuję żołnierzom wywiadu"

"To są nasze całkowicie uczciwe odpowiedzi na to, co robią Rosjanie. Zwiększymy dystans i liczbę sankcji. Dziękujemy wszystkim, którzy pracują na naszą siłę! Dziękuję żołnierzom Sił Zbrojnych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiadu za celność" - napisał prezydent.

 

ZOBACZ: Prezydent Ukrainy: Rosja przerwała własne zawieszenie broni

 

Jak informowaliśmy w polsatnews.pl, tylko w nocy z 15 na 16 maja Rosję zaatakowało co najmniej 130 ukraińskich dronów. Bezzałogowce dosięgnęły między innymi zakłady Azot w Niewinnomyssku.

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DRONYROSJAŚWIATUKRAINAWOJNAWOŁODYMYR ZEŁENSKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 