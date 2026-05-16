"Nasze długoterminowe sankcje na ten tydzień. Większość operacji jest nadal w toku, więc nie wszystkie nasze wyniki są na filmie" - zaznaczył prezydent Ukrainy, w swoim sobotnim wpisie.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że drony Ukrainy trafiły w samolot-amfibię Be-200, śmigłowiec Ka-27, statek do przewozu ładunków suchych z amunicją, system rakiet przeciwlotniczych Pantsir-S1, system rakiet przeciwlotniczych Tor, system komunikacyjny Redut-2US, "drony i wiele innych".

Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026

Prezydent podkreślił również, że ukraińskie, "dalekosiężne sankcje" uderzyły również w inne statki oraz infrastrukturę naftową. "Odległości od linii frontu wynoszą prawie 1000 kilometrów" - wskazał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski pokazał film. "Dziękuję żołnierzom wywiadu"

"To są nasze całkowicie uczciwe odpowiedzi na to, co robią Rosjanie. Zwiększymy dystans i liczbę sankcji. Dziękujemy wszystkim, którzy pracują na naszą siłę! Dziękuję żołnierzom Sił Zbrojnych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiadu za celność" - napisał prezydent.

Jak informowaliśmy w polsatnews.pl, tylko w nocy z 15 na 16 maja Rosję zaatakowało co najmniej 130 ukraińskich dronów. Bezzałogowce dosięgnęły między innymi zakłady Azot w Niewinnomyssku.