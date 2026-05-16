Prezydent Ukrainy ujawnia tajne operacje. Pokazał nagrania
Wołodymyr Zełenski pokazał operacje ukraińskich dronów z bieżącego tygodnia. Wskazał, że udało się uszkodzić między innymi samolot-amfibię oraz statek z amunicją dla oddziałów okupanta. Podziękował też wywiadowi za skuteczne zbieranie informacji.
"Nasze długoterminowe sankcje na ten tydzień. Większość operacji jest nadal w toku, więc nie wszystkie nasze wyniki są na filmie" - zaznaczył prezydent Ukrainy, w swoim sobotnim wpisie.
Wołodymyr Zełenski przekazał, że drony Ukrainy trafiły w samolot-amfibię Be-200, śmigłowiec Ka-27, statek do przewozu ładunków suchych z amunicją, system rakiet przeciwlotniczych Pantsir-S1, system rakiet przeciwlotniczych Tor, system komunikacyjny Redut-2US, "drony i wiele innych".
Prezydent podkreślił również, że ukraińskie, "dalekosiężne sankcje" uderzyły również w inne statki oraz infrastrukturę naftową. "Odległości od linii frontu wynoszą prawie 1000 kilometrów" - wskazał Zełenski.
Wołodymyr Zełenski pokazał film. "Dziękuję żołnierzom wywiadu"
"To są nasze całkowicie uczciwe odpowiedzi na to, co robią Rosjanie. Zwiększymy dystans i liczbę sankcji. Dziękujemy wszystkim, którzy pracują na naszą siłę! Dziękuję żołnierzom Sił Zbrojnych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wywiadu za celność" - napisał prezydent.
ZOBACZ: Prezydent Ukrainy: Rosja przerwała własne zawieszenie broni
Jak informowaliśmy w polsatnews.pl, tylko w nocy z 15 na 16 maja Rosję zaatakowało co najmniej 130 ukraińskich dronów. Bezzałogowce dosięgnęły między innymi zakłady Azot w Niewinnomyssku.Czytaj więcej