Policja w domu Sakiewicza. Nowe informacje, 53-latek zatrzymany

Polska

Policja zatrzymała 53-latka podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów, których powodem była piątkowa interwencja w domu Tomasza Sakiewicza. W miejscu zamieszkania zatrzymanego zabezpieczono sprzęt informatyczny.

Niebieskie światła policyjne na dachu radiowozu z napisem "POLICJA"
Polsat News
Policja zatrzymała 53-latka w związku ze wzniecaniem fałszywych alarmów

Późnym, piątkowym wieczorem doszło do "zatrzymania 53-letniego mężczyzny mogącego mieć związek ze wzniecaniem fałszywych alarmów" - przekazała w sobotę warszawska policja. Skutkiem jednego z nich miała być interwencja policji w domu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

 

W miejscu zamieszkania zatrzymanego zabezpieczono różnego rodzaju sprzęt informatyczny. Policja zaznaczyła, że zostanie on poddany szczegółowym oględzinom przez ekspertów.

Interwencja w domu Tomasza Sakiewicza. Zatrzymano 53-latka

Sprawa dotyczy wydarzeń z piątku, kiedy Sakiewicz przebywał w mieszkaniu z asystentką, której po wejściu do lokalu funkcjonariusze nałożyli kajdanki. "Policja siłą wtargnęła do mojego domu i aresztowała asystentkę" - przekazał prawicowy publicysta.

 

"Policjanci zastali kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować. Na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki" - poinformowała policja.

 

ZOBACZ: Odzyskali samochód, zanim właściciel zauważył, że został okradziony. "Duży szok"

 

Jak się okazało funkcjonariusze podjęli działania na podstawie fałszywej wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi, która miała na celu wywołanie reakcji służb ratunkowych.

 

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" - przekazano wówczas.

 

"Czynności procesowe prowadzone są intensywnie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi i zasobów. Policja współpracuje w tym zakresie również z podmiotami świadczącymi usługi informatyczne, w tym dostawcami Internetu. Pozostajemy także w ścisłej współpracy z Prokuraturą, do której przekazano materiały sprawy" - dodano w sobotnim komunikacie.

WIDEO: Zamieszanie ws. anulowania wysłania amerykańskiej brygady do Polski. Wiceszem MSZ: Żądamy wyjaśnień
jkn / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CBACYBERPRZESTĘPCZOŚĆFAŁSZYWY ALARMPOLICJAPOLSKAŚLEDZTWOTOMASZ SAKIEWICZWARSZAWAWIKTORSKAZATRZYMANIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 