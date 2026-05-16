Późnym, piątkowym wieczorem doszło do "zatrzymania 53-letniego mężczyzny mogącego mieć związek ze wzniecaniem fałszywych alarmów" - przekazała w sobotę warszawska policja. Skutkiem jednego z nich miała być interwencja policji w domu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

W miejscu zamieszkania zatrzymanego zabezpieczono różnego rodzaju sprzęt informatyczny. Policja zaznaczyła, że zostanie on poddany szczegółowym oględzinom przez ekspertów.

Interwencja w domu Tomasza Sakiewicza. Zatrzymano 53-latka

Sprawa dotyczy wydarzeń z piątku, kiedy Sakiewicz przebywał w mieszkaniu z asystentką, której po wejściu do lokalu funkcjonariusze nałożyli kajdanki. "Policja siłą wtargnęła do mojego domu i aresztowała asystentkę" - przekazał prawicowy publicysta.

"Policjanci zastali kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować. Na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki" - poinformowała policja.

Jak się okazało funkcjonariusze podjęli działania na podstawie fałszywej wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi, która miała na celu wywołanie reakcji służb ratunkowych.

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" - przekazano wówczas.

"Czynności procesowe prowadzone są intensywnie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi i zasobów. Policja współpracuje w tym zakresie również z podmiotami świadczącymi usługi informatyczne, w tym dostawcami Internetu. Pozostajemy także w ścisłej współpracy z Prokuraturą, do której przekazano materiały sprawy" - dodano w sobotnim komunikacie.

jkn / mjo / polsatnews.pl