Jesienią lasy raczą grzybiarzy borowikami, podgrzybkami i maślakami. Polacy od wczesnych godzin porannych zbierają dorodne okazy, żeby przygotować marynaty, susz i mrożonki. Tymczasem okazuje się, że wiosną las również ma wiele do zaoferowania. W kwietniu i maju zbierane są młode, zielone pędy sosny zwyczajnej. Dlaczego? Powodem są właściwości zdrowotne.

Dlaczego warto zbierać pędy sosny?

Pędy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zawierają olejek eteryczny, który ma właściwości wykrztuśne, bakteriobójcze i rozkurczowe.

"Polecany jest do inhalacji w schorzeniach górnych dróg oddechowych (zapaleniu oskrzeli, kaszlu, nieżycie gardła, krtani, nosa). Kąpiele z dodatkiem olejku stosowane są przy leczeniu dermatoz, okłady i masaże działają rozgrzewająco" - wyjaśnia Renata Nurzyńska Wierdak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w pracy naukowej opublikowanej w kwartalniku "Annales Horticulturae".

Najbardziej wrażliwe na działanie substancji zawartych w olejkach eterycznych młodych pędów sosnowych są bakterie:

Prevotella

Porphyromonas

Anaerococcus

Jak zbierać młode pędy sosny?

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku radzi: "pędy sosny najlepiej zrywać z drzewek "samosiewek" rosnących na wolnej przestrzeni, na nieużytkach. To niezwykle ważne, żeby Wasz zbiór pędów nie spowodował szkód w uprawach leśnych i nie niweczył pracy leśników".

Aby uzyskać jak najczystsze "okazy", trzeba wybierać drzewa oddalone od ruchliwych ulic, domostw i fabryk. Sosna akumuluje w tkankach metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z powietrza i gleby.

Co ważne, należy wybierać pędy z gałązek bocznych, a nie szczytowych. Dzięki temu drzewo nie deformuje się z upływem czasu.

"Zebrane pędy powinny mieć nie więcej niż 10 cm, dłuższe są już zwykle przerośnięte i zawierają mniej zdrowotnego soku" - przypominają leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Jak wykorzystywać pędy sosny?

Pędy sosnowe wykorzystywane są przede wszystkim do przyrządzania syropu, który wspiera organizm w czasie infekcji. Aby go przygotować, należy dokładnie umyć pędy pod bieżącą wodą i osuszyć je przed dalszą obróbką. Następnie oczyścić z brązowych łusek. Po osuszeniu umieszcza się je w całości w wyparzonym słoiku do połowy jego wysokości i zasypuje cukrem lub zalewa miodem wielokwiatowym. Pędy powinny być całkowicie przykryte.

Po zakręceniu słoika należy ustawić go na 2-5 tygodni w słonecznym miejscu. Co jakiś czas warto potrząsnąć pojemnikiem, żeby przyspieszyć powstawanie syropu. Gdy zawartość zmieni kolor na bladozielony lub żółty, trzeba przecedzić płyn przez gazę i przelać do czystego słoiczka lub butelki.

Bibliografia:

Nurzyńska-Wierdak, R. (2015). Aktywność biologiczna olejków eterycznych roślin z rodziny Pinaceae. Annales Horticulturae, 25(3), 19–31.

red. / polsatnews.pl