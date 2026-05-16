Papież Leon XIV zaaprobował powołanie komisji ds. sztucznej inteligencji (SI) - poinformował w ogłoszonym w sobotę dokumencie prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kardynał Michael Czerny.

Komisja ma być złożona z przedstawicieli urzędów Kurii Rzymskiej:

Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Nauki Wiary, Kultury i Edukacji oraz Komunikowania,

a także Papieskiej Akademii Życia,

Papieskiej Akademii Nauk i

Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Papież powołał komisję. Chodzi o sztuczną inteligencję

Kardynał Czerny zaznaczył, że komisja watykańska powstaje "ze względu na rozwój zjawiska SI w minionych dziesięcioleciach oraz ostatnie przyspieszenie w jej powszechnym wykorzystaniu, jej potencjalne skutki dla istoty ludzkiej i dla całej ludzkości, a także troskę Kościoła o godność każdego człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do jego integralnego rozwoju".

Jako cel wskazał ułatwienie współpracy i wymiany poglądów w sprawie działań i projektów związanych ze SI, w tym zasad jej wykorzystania w obrębie Stolicy Apostolskiej.

Papież Leon XIV regularnie zabiera głos na temat sztucznej inteligencji. W styczniu tego roku w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu przestrzegł przed "naiwnym i bezkrytycznym poleganiem na sztucznej inteligencji jako wszechwiedzącej przyjaciółce". Podkreślił, że narzędzia SI mogą fabrykować równoległą rzeczywistość i wpływać na debatę publiczną.

"Nie jesteśmy gatunkiem złożonym z biochemicznych algorytmów, z góry określonych. Każdy z nas ma niezastąpione i niepowtarzalne powołanie, które wyłania się z życia i objawia właśnie w komunikacji z innymi. Technologia cyfrowa, jeśli zaniedbamy tę troskę, może radykalnie zmienić niektóre z fundamentalnych filarów ludzkiej cywilizacji, które czasem bierzemy za pewnik" - napisał papież.

