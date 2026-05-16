Nie żyje "najbardziej aktywny terrorysta na świecie". Trump ogłasza sukces

"Dzisiejszej nocy, z mojego polecenia, dzielne siły amerykańskie oraz Siły Zbrojne Nigerii bezbłędnie przeprowadziły skrupulatnie zaplanowaną i niezwykle złożoną misję, mającą na celu wyeliminowanie z pola walki najbardziej aktywnego terrorysty na świecie" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent USA nie wskazał dokładnego miejsca przeprowadzonej operacji.

"Działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu". Trump ogłasza sukces

"Abu-Bilal al-Minuki, zastępca dowódcy ISIS na całym świecie, sądził, że uda mu się ukryć w Afryce, ale nie miał pojęcia, że dysponowaliśmy źródłami, które na bieżąco informowały nas o jego poczynaniach. Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów. Wraz z jego wyeliminowaniem globalna działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu. Dziękuję rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji" - poinformował Trump.

Al-Minuki, który funkcjonował też jako Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki, był obywatelem Nigerii i - jak się uważa - kierował Prowincją Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego. W 2023 r. został wpisany przez amerykański Departament Stanu na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów.

To kolejna w ostatnich miesiącach akcja przeprowadzona przez siły USA w Nigerii. W grudniu 2025 roku dowództwo wojsk USA w Afryce poinformowało, że na prośbę lokalnych władz zaatakowane zostały cele Państwa Islamskiego (ISIS) w północno-zachodniej Nigerii. W komunikacie wskazano, że w wyniku uderzenia zginęło "wielu bojowników ISIS". Nie sprecyzowano, jakich dokładnie sił i rodzajów broni użyto w operacji.