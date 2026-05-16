"Jeżeli dziennikarz w Polsce musi się zastanawiać, czy kolejne fałszywe zgłoszenie nie skończy się wejściem służb do domu, skuwaniem współpracowników i przeszukaniem redakcji - to znaczy, że przekraczana jest bardzo niebezpieczna granica" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

To komentarz prezydenta do piątkowej interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.

"Bez wolnych mediów nie ma demokracji". Prezydent o interwencji policji w domu Sakiewicza

Prezydent podkreślił w swoim wpisie, że bez wolnych mediów nie ma demokracji, a wolności słowa nie ma tam, gdzie "dziennikarze zaczynają żyć pod presją interwencji służb, gróźb i działań paraliżujących pracę redakcji".

"Niezależnie od poglądów politycznych każdy powinien dziś zadać sobie pytanie: czy państwo może dopuścić do sytuacji, w której dziennikarze nie czują się bezpiecznie we własnych domach i miejscach pracy?" - wskazał prezydent. Zadeklarował, że mając w pamięci doświadczenia komunizmu, będzie "bronić wolności słowa i przeciwstawiać się nękaniu mediów".

Jeżeli dziennikarz w Polsce musi się zastanawiać, czy kolejne fałszywe zgłoszenie nie skończy się wejściem służb do domu, skuwaniem współpracowników i przeszukaniem redakcji – to znaczy, że przekraczana jest bardzo niebezpieczna granica.



Nie ma demokracji bez wolnych mediów. Nie… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 16, 2026

Interwencja policji w domu Sakiewicza. Minister Kierwiński broni służb

Również w sobotę policja poinformowała, że zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek ze zgłaszaniem fałszywych alarmów, które skutkowały wtargnięciem policji do lokalu dziennikarza.

ZOBACZ: Policja w domu Sakiewicza. Nowe informacje, 53-latek zatrzymany

O sprawę był pytany w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Policja i wszystkie służby reagują w związku ze zgłoszeniami. Zareagowały wszystkie służby państwa i te reagują w sposób jak najbardziej zasadny, jak najbardziej profesjonalny - odpowiedział minister.

- Państwo od początku bardzo głośno krzyczeli, że to są nieuprawnione interwencje. Natomiast interwencje nie dotyczyły działalności państwa stacji, ale konkretnych, sformułowanych gróźb - dodawał, zwracając się do dziennikarza Republiki.

Nowy szef BBN Bartosz Grodecki zapowiedział wystąpienie do ministra Kierwińskiego o informację nt. działań podległych mu służb ws. "nękania dziennikarzy Telewizji Republika". Kierwiński w odpowiedzi na wpis Grodeckiego ocenił, że stawiana przez szefa BBN teza jest nieprawdziwa, a policja interweniowała "w związku z możliwym zagrożeniem życia".

WIDEO: "Zagrożenie życia i zdrowia". Anna Bryłka o planach resortu zdrowia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / mjo / polsatnews.pl / PAP