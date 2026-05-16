Były premier rządu PiS Mateusz Morawiecki opublikował na platformie X wideo, w którym pośrednio nawiązał do zamieszania z anulowaniem wysłania do Polski brygady amerykańskich wojsk.

W swoim przemówieniu uderzył w rząd Donalda Tuska. Stwierdził m.in., że dla obecnego prezesa rady ministrów obecność armii USA w Polsce jest "problemem". Morawiecki przekonywał, że USA to strategiczny i najważniejszy sojusznik Polski. Ocenił on, że obecna ekipa rządząca ten sojusz osłabia. - Podnoszę alarm - powiedział na początku swojego wystąpienia.

Polskie bezpieczeństwo nie może opierać się na gestach i konferencjach, tylko na silnej armii, silnej gospodarce i trwałym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.



👉 obejrzycie sami!

I dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie. pic.twitter.com/BYdIRTMSNU — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 16, 2026

Morawiecki ostrzega przed porozumieniem Niemiec z Rosją

- Dalsze kierowanie rządem przez Donalda Tuska staje się problemem bezpieczeństwa państwa - wskazał polityk. Dodał, że działania obecnego premiera prowadzą do podporządkowania Polski Niemcom, które nie są nam przyjazne i stawiają na sojusz z Rosją.

- Niemcy przez lata byli gotowi układać się z Rosją ponad naszymi głowami (...). Polska wraz z państwami naszego regionu sprzeciwiała tej polityce, bo wiemy czym jest rosyjski imperializm - mówił były premier.

Morawiecki stwierdził, że klasa polityczna - ponad podziałami - powinna w tej sytuacji powinna robić wszystko, żeby jak najwięcej amerykańskich żołnierzy stacjonowało w Polsce.

ZOBACZ: Wyścig o fotel prezesa PiS. Polacy wskazali swojego kandydata, nowy sondaż

- Amerykańska obecność wojskowa w Polsce musi być wzmacniana, a stała baza USA w Polsce powinna być jednym z najważniejszych celów polskiej polityki bezpieczeństwa - stwierdził.

- Każdy kolejny amerykański żołnierz w Polsce to większe bezpieczeństwo. Każda trwała obecność wojskowa USA na polskiej ziemi to sygnał dla Kremla: Polska nie jest sama, Polska jest chroniona, Polska jest kluczowym państwem NATO - powiedział.

"Szkodzi Polsce". Wiceszef PiS uderza w Tuska

Morawiecki wskazał, że USA są solidniejszym sojusznikiem dla Polski od państw Unii Europejskiej.

- Ameryka to także gospodarka, energia, atom, LNG, nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, półprzewodniki, innowacje i kapitał, który może wzmacniać Polskę przez dekady - wyliczał. Dodał, że suwerenność Polski może być zabezpieczona tylko przez taki sojusz. Wskazał, że obecny premier to podważa.

ZOBACZ: "Gadają, nie robią". Kaczyński podsumowuje dwulecie rządu

- Szkodzi Polsce wysyłając sygnały, że większa obecność wojsk USA w Polsce jest czymś niewygodnym. Szkodzi Polsce, kiedy traktuje amerykańską obecność jak problem, a nie jak historyczną szansę - mówił.

- Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno: Tusk musi odejść, bo Polska potrzebuje rządu, który wie, gdzie jest polski interes - podkreślił Morawiecki.