Robert Lewandowski podjął decyzję ws. swojej przyszłości. "Czas iść dalej"

Robert Lewandowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że odchodzi z FC Barcelony. Polski napastnik w ciągu czterech sezonów wygrał w jej barwach siedem trofeów - po trzy mistrzostwa i Superpuchary Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla. Polak strzelił dla katalońskiego klubu 119 goli.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Wychodzę z poczuciem, że misja jest zakończona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości jaką otrzymałem od fanów od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - przekazał we wpisie "Lewy".

"Dziękuję wszystkim, których spotkałem po drodze przez te piękne cztery lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za to, że dał mi szansę na przeżycie najbardziej niesamowitego rozdziału mojej kariery. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia" - dodał piłkarz.

 

Najlepszy strzelec w historii piłkarskiej reprezentacji Polski dołączył do "Dumy Katalonii" latem 2022 roku, po latach na polskich i niemieckich boiskach. Był jednym z kluczowych piłkarzy klubu, który wrócił na szczyt hiszpańskiego futbolu i w przeciągu czterech ostatnich lat zdobył siedem trofeów - trzy mistrzostwa i Superpuchary Hiszpanii a także Puchar Króla

 

Łącznie w barwach FC Barcelony Lewandowski zagrał w 191 meczach, strzelając w nich 119 goli. Ten wynik uczynił go jednym z najlepszych strzelców w historii klubu - lepszy wynik od niego zanotowało tylko dziesięciu piłkarzy. "Lewy" wyprzedził w historycznej klasyfikacji m.in. Neymara, Christo Stoiczkowa czy Ronaldinho.

 

Lewandowski nie wskazał, w którym klubie będzie kontynuował karierę. Według spekulacji medialnych, są nim zainteresowane kluby m.in. z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
