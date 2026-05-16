"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej (NRM) z pełnym zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez prezydenta Federacji Rosyjskiej dekretu o specjalnych zasadach przyjmowania wszystkich mieszkańców Naddniestrza do obywatelstwa Rosji" - przekazano w sobotnim oświadczeniu, cytowanym przez ukraiński Telewizyjny Serwis Informacyjny (TSN).

Doprecyzowano, że mieszkańcy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo w uproszczony sposób. Zdaniem NRM decyzja ta jest ważnym i aktualnym krokiem wspierającym setki tysięcy rosyjskich rodaków na stałe mieszkających na terenie Naddniestrza.

NRM jednostronnie oderwało się od Mołdawii w 1990 roku i zadeklarowało chęć pozostania w Związku Radzieckim. Jako osobne państwo jest uznawane wyłącznie przez Abchazję i Osetię Południową. Dla reszty pozostaje integralną częścią Mołdawii.

Kreml nie odpuszcza ws. Naddniestrza. Ułatwił mieszkańcom zdobycie obywatelstwa

"Przyjęcie dekretu świadczy o odpowiedzialnej misji Rosji jako czołowego gwaranta i mediatora w formacie międzynarodowego rozstrzygnięcia. Wysoko doceniamy fakt, że decyzja prezydenta Rosji zapadła w czasie, gdy Naddniestrze stoi w obliczu bezprecedensowej presji blokady i agresji gospodarczej wywołanej przeciwko nim przez sąsiednią Mołdawię" - podkreśla dokument.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PMR wyraziło wdzięczność kierownictwu Rosji i jest przekonane, że "wdrożenie dekretu jeszcze bardziej wzmocni rosyjsko-nadniestrowskie więzi humanitarne, kulturalne, edukacyjne i społeczno-ekonomiczne, jakościowo rozwijając i rozszerzając wspólną przestrzeń kontaktu".

Liczba ludności Naddniestrza wynosi około 455 700 osób. Według oficjalnych danych, około 220 tysięcy mieszkańców Naddniestrza posiada obywatelstwo rosyjskie.

