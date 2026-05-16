Płatności biometryczne zyskują na popularności. Królują w Azji, ale "zadomowiły się" również w Polsce. Transakcji dokonuje się poprzez skan tęczówki, rozpoznawanie twarzy czy odcisk palca. Z jednej strony to duża wygoda, z drugiej - rosnące ryzyko.

Kradzież odcisków palców. To prostsze niż się zdaje

Cyberprzestępcy zręcznie wykorzystują techniczne nowinki i ludzką skłonność do dokumentowania życia w internecie. Już w 2017 roku specjaliści z japońskiego Narodowego Instytutu Informatyki ostrzegali, że popularny znak pokoju (palce ułożone w literę V) może ułatwić kradzież danych biometrycznych. Pozyskany w ten sposób wzór pozwala włamywaczom odblokować cudzy telefon, a nawet uzyskać dostęp do konta bankowego.

Zjawisko to niedawno przypomniał chiński ekspert ds. finansów, Li Chang. Jak podaje South China Morning Post, w chińskim reality show zaprezentował selfie celebryty pokazującego do obiektywu gest "V". Przy użyciu sztucznej inteligencji i ogólnodostępnego oprogramowania graficznego wyostrzył dłoń na fotografii do tego stopnia, że uzyskał gotowy do wykorzystania obraz linii papilarnych.

"Wraz z upowszechnieniem kamer wysokiej rozdzielczości stało się technicznie możliwe odtworzenie szczegółowych informacji o dłoni, takich jak odciski palców, używając tylko tzw. pozycji V" - tezę Li Changa potwierdził Jing Jiu, profesor kryptografii z Chińskiej Akademii Nauk, cytowany przez China Newsweek.

Lepiej zakryć opuszki palców

Eksperci podają też konkretne odległości, z których ryzyko kradzieży wrażliwych danych jest największe. Według Li Changa odciski można bez problemu wyodrębnić ze zdjęć wykonanych z odległości do 1,5 metra, gdy palce skierowane są bezpośrednio w stronę obiektywu. Od 1,5 do 3 metrów da się zmapować połowę unikalnego wzoru. Ryzyko kradzieży rośnie, przy odpowiednim oświetleniu, ostrości obrazu i wysokiej jakości zdjęcia.

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do haseł, danych takich jak twarz czy linie papilarne nie da się po prostu zmienić.

Dlatego przed publikacją selfie w wysokiej rozdzielczości warto rozmyć opuszki w programie graficznym i unikać logowania biometrycznego na nieznanych urządzeniach - radzi Li Chang.

O tym, że zagrożenie jest realne, świadczy sprawa z Hangzhou w Chinach. Jak podaje Sohu News, w lipcu 2025 roku mężczyzna zamieścił w internecie zdjęcie, na którym wyraźnie widać jego palce. Przestępcy pobrali fotografię i wykorzystali odcisk palca do próby odblokowania inteligentnego zamka w jego domu. Włamanie zostało w porę udaremnione.

AI z głosem najbliższej osoby też stanowi zagrożenie

Kradzież linii papilarnych to jednak nie wszystko. Ten sam chiński reality show nagłośnił również problem przechwytywania wizerunku i głosu podczas połączeń wideo. Dzięki takim próbkom oszuści są w stanie wiarygodnie podszywać się pod swoje ofiary.

Samo zjawisko klonowania głosu przybiera niebezpieczne rozmiary. Portal CNBC opisał historię osób odbierających telefony, które według wyświetlacza pochodziły od ich dzieci. Jedna z kobiet faktycznie usłyszała po drugiej stronie zapłakaną córkę, po czym słuchawkę przejął mężczyzna, żądając okupu. Choć ofiara słyszała wcześniej o takich oszustwach, dźwięk wydawał się tak autentyczny, że wolała nie ryzykować pomyłki.

