Japonia: Wstrzymano pracę reaktora po wykryciu radioaktywnej pary

W japońskiej elektrowni jądrowej Onagawa wstrzymano pracę jednego z reaktorów. Firma zarządzająca obiektem przekazała, że wykryła radioaktywną parę. Zdarzenie nie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu czasu lokalnego. Elektrownią jądrową Onagawa zarządza firma Tohoku Electric Power. W komunikacie przekazała, że wstrzymano pracę reaktora nr 2, po wykryciu radioaktywnej pary w budynku turbin.

 

"Potwierdzono, że z włazu odpływowego zlokalizowanego za zbiornikiem odpływowym, oddzielającym wilgoć w pomieszczeniu skraplacza na drugim piętrze piwnicy budynku turbiny bloku 2 elektrowni jądrowej Onagawa, wydobywa się niewielka ilość pary wodnej zawierającej substancje radioaktywne" - czytamy w oświadczeniu.

 

Najpierw pracownicy elektrowni próbowali dokręcić odpowiedni zawór. Para wydobywała się nadal. Wówczas podjęto decyzję o wyłączeniu reaktora i skontrolowanie zaworów.

Incydent w elektrowni Onagawa. "Żadnego wpływu na środowisko"

"Zdarzenie to nie wywołało żadnego negatywnego wpływu na środowisko wskutek promieniowania radioaktywnego. Co więcej, nie jest to zdarzenie wymagające zgłoszenia do władz zgodnie z przepisami prawa" - zapewnia zarządca elektrowni.

 

W oświadczeniu firma zaznacza również, że incydent nie miał związku z trzęsieniem ziemi, do którego doszło w Japonii 15 maja wieczorem. Parę wykryto wcześniej.

 

Co istotne, 14 maja - dzień przed wykryciem pary, w reaktorze nr 2 zakończono okresową inspekcję. Zgodnie z wynikiem kontroli wydano zgodę na uruchomienie i zwiększenie mocy reaktora.

