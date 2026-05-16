- To wy byliście twarzą człowieczeństwa, dobrego sąsiedztwa i solidarności po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale też byliście twarzą powagi państwa polskiego i siły, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i atak na nasze granice - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Lublinie.

Na Placu Zamkowym wziął udział w Centralnych Obchodach Święta Straży Granicznej. Wręczył odznaczenia państwowe oraz flagi RP. W Lublinie funkcjonariusze byli też awansowani na pierwszy stopień oficerski SG.

Karol Nawrocki o SG: Naród jest z was dumny

- Za to jestem wam i naród jest wam głęboko wdzięczny - kontynuował Nawrocki, nawiązując do sytuacji na wschodniej granicy.

- Z całego serca dziękujemy. Pamiętam, że nie wszyscy wówczas wobec was byli wdzięczni. Mówili słowa, które nigdy nie powinny paść. (…) Nie wiedzieli, że rozpoczyna się wojna hybrydowa, żyli w swoim świecie. Ubliżali polskiemu mundurowi - mówił dalej prezydent.

ZOBACZ: Na białoruskiej granicy spokojnie, ale służby miały pełne ręce roboty. Wydalono 230 cudzoziemców

Nawiązał w ten sposób do głosów polityków i celebrytów, którzy krytykowali działania funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas obrony polsko-białoruskiej granicy.

- Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę. Ale powiem, że naród jest z was dumny. Zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej - podkreślił Karol Nawrocki.