Alerty dla czterech województw obowiązują od godz. 14 do godz. 21 w sobotę.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia przed burzami dla czterech województw. Komunikat IMGW

Na tym samym obszarze kraju obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia, które dotyczą możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody w związku z burzami i opadami deszczu. Alerty te obowiązują najpóźniej do godz. 21 w sobotę.

Z prognozy instytutu opublikowanej na X wynika, że w sobotę "południowo-wschodnia Polska będzie w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, a po wschodniej stronie frontu wystąpią warunki dogodne dla rozwoju konwekcji burzowej, związanej z ryzykiem opadów, w tym. m.in. gradu do około 1-2 cm średnicy".

Prognoza burz na dzień 16.05.2026 z ważnością od 08:00 do 20:00

Południowo-wschodnia Polska będzie w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego. Po wschodniej stronie frontu wystąpią warunki dogodne dla rozwoju konwekcji burzowej, związanej z ryzykiem intensywnych opadów deszczu… — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 16, 2026

Według IMGW w zachodniej części kraju ryzyko burz jest zdecydowanie mniejsze, "jednak na obszarze od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk około południa mogą rozwinąć się rozproszone komórki konwekcyjne z przelotnym deszczem i niewielką aktywnością elektryczną; w trakcie tych burz opady nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 60 km/h" - informuje Instytut w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

W związku z prognozowanymi burzami i intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części woj. podkarpackiego. "Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami" - ostrzega RCB.

„Uwaga! Dziś (16.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami”.



Alert RCB wysłany do odbiorców przebywających na terenie części woj. podkarpackiego. — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 16, 2026

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.