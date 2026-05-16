Gwałtowne burze w czterech województwach. Jest alert RCB

W południowo-wschodniej części Polski na sobotnie popołudnie i wieczór zapowiadane są gwałtowne burze. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Obowiązują tam również alerty hydrologiczne I stopnia dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody. RCB wydało alert dla części woj. podkarpackiego.

Alerty dla czterech województw obowiązują od godz. 14 do godz. 21 w sobotę.

 

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformował IMGW.

Na tym samym obszarze kraju obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia, które dotyczą możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody w związku z burzami i opadami deszczu. Alerty te obowiązują najpóźniej do godz. 21 w sobotę.

 

Z prognozy instytutu opublikowanej na X wynika, że w sobotę "południowo-wschodnia Polska będzie w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, a po wschodniej stronie frontu wystąpią warunki dogodne dla rozwoju konwekcji burzowej, związanej z ryzykiem opadów, w tym. m.in. gradu do około 1-2 cm średnicy".

 

 

Według IMGW w zachodniej części kraju ryzyko burz jest zdecydowanie mniejsze, "jednak na obszarze od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk około południa mogą rozwinąć się rozproszone komórki konwekcyjne z przelotnym deszczem i niewielką aktywnością elektryczną; w trakcie tych burz opady nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 60 km/h" - informuje Instytut w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z prognozowanymi burzami i intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części woj. podkarpackiego. "Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami" - ostrzega RCB.

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / IMGW / PAP
